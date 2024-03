Fue uno de los primeros refuerzos en ser confirmado para la temporada 2024 de Universidad de Chile, incluso cuando todavía no se cerraba con el técnico Gustavo Álvarez.

Para Franco Calderón en un principio le costó acostumbrarse al juego de los azules, el argentino se siente cada vez más cómodo en la línea defensiva, que actualmente comparte con Emmanuel Ojeda y Matías Zaldivia.

Un nuevo fútbol al que se ha tenido que acostumbrar, donde de inmediato encuentra diferencias con lo que tenía al otro lado de la Cordillera de Los Andes, en Unión de Santa Fe.

“Creo que me voy adaptado un poco más al fútbol chileno, llegar aca hace ver un montón de cosas que no estaba acostumbrado. En Argentina hay más roce que en el fútbol chileno, pero hay que adaptarse porque no hay tiempo para esperar”, comentó el argentino.

La hinchada lo encanta

Una de las cosas que ha tenido que ir conociendo en la U es la relación de los jugadores con los hinchas, donde asegura que ya le habían comentado antes de arribar a los azules.

“Para mí es venir a un club grande, cuando me llaman averigüé todo y después con el pasar de los días, con el llamado de la dirigencia, no dudé en llegar. Se había cerrado una fecha antes de que termine torneo en Argentina, así que, viendo un poco de todo, la hinchada, las canchas, donde iba a entrenar. Desde ese lugar no tuve dudas en venir”, precisó.

Si bien sueña con jugar en un Estadio Nacional lleno, asegura que lo ha sorprendido gratamente la pasión del seguidor azul.

“Unión no es un equipo grande, pero es un equipo que llena todos los partidos, no como la U, pero llena. La U es impresionante como mete gente de local o visitante, siempre nos esperan en el hotel, es todo lindo”, finalizó.

