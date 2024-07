La espera por el regreso de Charles Aránguiz suma una nueva semana de rumores y expectación para los hinchas de Universidad de Chile, en la presente ventana del mercado de pases.

A 13 días de que la U vuelva a defender su primer lugar en la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional, los azules suman la incorporación de Antonio Díaz, además el regreso del préstamo de Cristóbal Muñoz, pero todavía faltan los nombres para potenciar el plante de Gustavo Álvarez.

Si bien la U está a la espera de parte de la agencia de representación de Charles Aránguiz, teniendo claro que Inter no quiere su salida, el mundo bullanguero pide acelerar porque los días pasan y el torneo ya está encima.

“Si la U quiere ser campeón, Charles tiene que venir ya, estamos un poco tarde, pero con lo que se vio ayer es muy necesario”, comentó Héctor Hoffens en conversación con Redgol.

Los históricos de U de Chile quieren el regreso de Charles Aránguiz. Foto: Felipe Zanca/Photosport

La U debe apurar por Charles Aránguiz

Si bien Universidad de Chile está enfocado en el duelo de revancha ante Everton por la Copa Chile 2024, las miradas también miran el tema de refuerzos, donde el pueblo azul exige un rápido arribo de Charles Aránguiz.

“Él conoce bien la U y no tendrá problemas de adaptación, es un jugadorazo y se necesita un líder. Ayer faltó eso en la U, uno que mande, y por eso ojalá se concrete. Si la U quiere ser campeón tiene que traerlo y después se paga solo”, destacó Hoffens.

Por su parte, un entrenador histórico como César Vaccia apunta que, pese a las versiones desde Brasil, la U no puede soltar la cuerda de un jugador tan importante.

“Tiene que insistir, no depende de Charles ni de la U, es el club que pone problemas por el contrato. Pero tienen que insistir, porque es probable que van a participar el otro año en una copa internacional y es bueno tenerlo. No necesita adaptación, es un jugador calado, él va a rendir altiro”, detalló.

Charles Aránguiz también piensa el regreso.

Los dardos para Azul Azul por no reaccionar por Aránguiz

Por su parte, Tincho Gálvez tiene una mirada más crítica de una dirigencia que no hace público el interés, además que pareciera que están enfocados en otros puntos y no en potenciar el equipo para pelear el título.

“¿Alguien de Azul Azul dijo el nombre? Porque podemos hablar de Eduardo Vargas, de la polola… No sé si Azul Azul tendrá muchas cosas que hacer o estarán muy ocupados para no apurar. Quizás están viendo el estadio, los materiales o qué otro problema, porque es un jugador que tiene que venir ya, al menos en cadetes no tiene nadie como Charles Aránguiz”, explicó.

“Da lo mismo si es ahora o después, pasa igual con Eduardo Vargas, cuántas veces he dicho la pregunta de si queremos un Circo Soleil o un circo pobre. Si seguimos así, seguiremos dando la hora. Pero la U necesita artistas de primer nivel y si corren menos armemos un sistema a su pinta, pero no tengo dudas de que juegan mejor que los cabros”, finalizó.

