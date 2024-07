El regreso de Charles Aránguiz a Universidad de Chile ya toma forma de teleserie. Las informaciones apuntan a que el mediocampista será más temprano que tarde refuerzo del Chuncho de cara al segundo semestre, pero Inter de Porto Alegre se apega al vínculo contractual para no soltarlo.

Aránguiz quiere volver a Chile y a la U, pero tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025. Es decir, un más de vínculo. El éxito del fichaje dependerá de lo que logre el mismo jugador con el club brasileño considerando que, claro está, el Chuncho no tiene las condiciones económicas para negociar la carta del Príncipe por los conductos regulares.

En Radio Cooperativa, Rodrigo Goldberg dio a entender que, para que finalmente Charles Aránguiz llegue a la U en las próximas semanas, el volante deberá hacerle a Inter la gran Juan Martín Lucero, el delantero que dejó botado a Colo Colo con polémica a principios de 2023.

“Habría que ver si efectivamente… a veces no es el jugador sino que el representante que va con la venia del jugador y mandatado de manera tácita por el club. Lo de Lucero en Colo Colo. Lucero le dice a Fortaleza yo me saco. Y todos le dijeron que tenía contrato vigente, y él respondió: tranqui”, sostuvo el Polaco.

Aránguiz debe hacerle a Inter la gran Gato Lucero

El otrora delantero y hasta hace poco gerente deportivo de Azul Azul agrega que “Lucero entre comillas se toma la licencia de representar al club (Fortaleza). Él destraba su salida porque sabe que después tiene un rédito por eso”.

Rodrigo Goldberg sentencia que “entonces quizás no es que la U le diga: oiga, usted vaya y destrabe la cuestión. De manera tácita no. Pero cuando tienes un club, donde tienes contrato vigente y el entrenador dice eso… Está difícil”.

Rodrigo Golberg sostiene que de llegar a la U, Charles Aránguiz tendrá que hacer la gran Juan Martín Lucero.

Cabe recordar que hace unos días el entrenador de Internacional de Porto Alegre, Eduardo Coudet, manifestó que “ahí está el presidente del club diciendo que no, que no hay salida. Necesitamos entradas y no salidas. La importancia de Charles es fundamental en nuestro juego, nuestro estilo y en todo”.

¿Cuándo juega Universidad de Chile por Copa Chile contra Everton?

Universidad de Chile visitará a Everton este domingo 7 de julio, desde las 15:00 horas, en el estadio Sausalito. El partido es válido por la ida de las semifinales de la Zona Centro Norte, en la fase regional de la Copa Chile 2024.