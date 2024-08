El lateral izquierdo que llegó para darle la pelea a Marcelo Morales, sigue sin sumar los suficientes minutos y no estará ante los hispanos.

Cada fin de semana una nueva batalla para los azules. Universidad de Chile busca mantenerse en lo más alto del Campeonato Nacional, pero Colo Colo avanza impetuoso en la segunda posición.

Por ello, la U necesita sumar de a tres en cada una de las instancias que se presenten en el torneo nacional, esperando que Colo Colo se caiga en el intertanto.

En el fondo, cada fin de semana es una final. Para la U, no hay permiso al error. Un pequeño tropezón puede resultar en una amargo subliderato, en un retorno de los días en que todo estuvo tan cerca y aún así se esfumó.

Para no pasar por ese mal momento, Gustavo Álvarez planea seguir poniendo las piezas en el orden perfecto, con el fin de seguir otorgándole alegrías al hincha azul. Para ello, algunos tienen que ser perjudicados.

Los perjudicados

Nicolás Guerra era de aquellos jugadores que parecían más fuera de la U a mitad de año. Con empeño y persistencia, el delantero azul se repuso de esa condición y así lo demostró con un gran partido ante Cobreloa.

Pero, donde unos se alegran, otros se entristecen. Luciano Pons perdió un espacio en la banca y simplemente no fue llamado para el duelo ante la Unión Española.

Sin embargo, hay otro que debe preocuparse aún más. Se trata de Antonio Díaz, quien llegó a mitad de año para ser la pelea por el puesto de lateral izquierdo en el esquema de Gustavo Álvarez.

No obstante, el lateral no fue llamado para el partido ante Cobreloa y este martes tampoco se sentará en la banca, pues el DT del Romántico Viajero no lo consideró para enfrentar a los hispanos.