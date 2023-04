Tras la pausa en el Campeonato Nacional y dos amistosos, Universidad de Chile vuelve oficialmente a la competencia. Los azules debutan este domingo en Copa Chile, donde deberán enfrentar a Chimbarongo FC por los octavos de final de la Zona Centro Sur.

En la previa, Matías Zaldivia conversó con las redes oficiales del club respecto a cómo se han preparado para el único otro frente que pelearán durante la temporada 2023. Para el zaguero, las pasadas tres semanas han sido fundamentales para el plantel de cara al estreno.

"Empieza un nuevo torneo, con una gran ilusión de poder competir y tratar de ganarla, porque sabemos que la Copa Chile da un cupo para Copa Libertadores. Tuvimos tres semanas para trabajar muy bien con amistosos y al equipo lo veo bien para el domingo", comentó.

“Tuvimos semanas muy intensas con el amistoso con River Plate y Santiago Morning, también tiempo para descansar con la familia, que también es importante. Por sobre todas las cosas, nos vinieron bien las tres semanas para trabajar y seguir mejorando", agregó.

"Somos un equipo nuevo que está tratando de mejorar partido a partido, nos tenemos que ir conociendo más; ya estamos en ocho fechas del torneo y se armó un equipo sólido. De ahora en más tenemos que dar ese salto para afianzarnos arriba", complementó.

Sobre sus primeros meses en la U luego de paso directo desde Colo Colo, Zaldivia aseguró que "me he sentido muy bien en la U; estoy muy contento, mi familia está feliz y eso solo me hace pensar en fútbol, que es lo que más me gusta".