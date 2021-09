Tuvieron que pasar cerca de dos años para que el fútbol joven pudiera regresar. El Estallido Social, en primer lugar a fines de 2019, y luego los efectos de la pandemia, en 2020 y parte del 2021, mermaron la competencia. Pero septiembre, junto a los aires de primavera, marca el retorno del fútbol para las categorías Sub 18 y Sub 21.

Entre septiembre y diciembre se disputará el Campeonato Fútbol Joven Transición 2021, donde 38 equipos lo dejarán todo en los distintos grupos y en un camino que incluye playoffs en dieciseisavos de final, octavos, cuartos, semifinal y final única.

Ocho grupos con formatos distintos marcarán la competencia los que fueron divididos de acuerdo a criterios geográficos. Pero uno de los partidos que será esperado es el que van a protagonizar Universidad de Chile ante Universidad Católica.

Y es que RedGol se pondrá la 10 para llevar en vivo y en directo desde el Centro Deportivo Azul las alternativas del Clásico Universitario por la categoría Sub 18, en el inicio de este Campeonato Fútbol Joven Transición 2021, en el Grupo 5.

Puedes sintonizar en nuestro sitio desde las 11:00 de la mañana todas las alternativas, la previa, el partido y las declaraciones tras el término del encuentro desde la cancha Leonel Sánchez del recinto de Universidad de Chile.

Día y hora: ¿Cuándo juega Universidad de Chile vs Universidad Católica por la fecha 1 del Grupo 5, Sub 18, Campeonato Fútbol Joven Transición 2021?

Universidad de Chile vs Universidad Católica jugarán este viernes 3 de septiembre a las 11:30 horas en la cancha Leonel Sánchez del Centro Deportivo Azul.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo y en qué canal ver a Universidad de Chile vs Universidad Católica por la Sub 18 del Campeonato Fútbol Joven?

Universidad de Chile vs Universidad Católica por la Sub 18 del Campeonato Fútbol Joven será transmitido por RedGol a través de www.redgol.cl

Formato: ¿Cuál sera el formato del Campeonato Fútbol Joven Transición 2021?

El Campeonato Fútbol Joven Gatorade Transición 2021, para las categorías Sub 18 y Sub 21, estará dividido en ocho grupos con clubes distribuidos de acuerdo a criterios geográficos:

Grupo 1: Cobreloa, Deportes Antofagasta, Deportes Iquique y San Marcos de Arica.

Grupo 2: Coquimbo Unido, Deportes Copiapó y Deportes La Serena.

Grupo 3: Everton, San Luis, Santiago Wanderers, Unión La Calera, Unión San Felipe y Deportes Melipilla.

Grupo 4: A.C. Barnechea, Cobresal, Colo Colo, Deportes Colina, Palestino y Unión Española.

Grupo 5: Audax Italiano, Deportes Recoleta, Magallanes, Santiago Morning, Universidad Católica y Universidad de Chile.

Grupo 6: Colchagua CD, Curicó Unido, Deportes Santa Cruz y O’Higgins.

Grupo 7: Deportes Iberia, Ñublense y Rangers.

Grupo 8: Arturo Fernández Vial, Deportes Puerto Montt, Deportes Temuco, Deportes Valdivia, Huachipato y Universidad de Concepción.

Formato: ¿Cómo se jugarán los torneos de las categorías Sub 18 y Sub 21?

PRIMERA FASE

Los grupos 1, 2, 6 y 7 disputarán dos ruedas de todos contra todos en partidos de ida y vuelta.

Los grupos 3, 4, 5 y 8 disputarán una rueda de todos contra todos.

Las categorías Sub 18 y Sub 21 jugarán en canchas separadas, es decir, en una categoría la Sub 18 estará de local y la Sub 21 lo hará de visita, y viceversa.