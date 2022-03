Universidad de Chile no llega con buen pie al Superclásico con Colo Colo, porque s inclinó en el estadio Santa Laura por 2-0 ante O'Higgins, en la cuarta fecha del Campeonato Nacional, por lo que suma dos derrotas en línea.

Una de las nuevas caras de los laicos es el volante de contención uruguayo Álvaro Brun, que tuvo su estreno con los colores azules en Independencia, y luego del cotejo, analizó su cometido en la transmisión oficial de TNT Sports.

"Fue mi debut, buscamos por todos lados con errores, virtudes y no pudimos ganar. Fuimos hasta el último minuto, no tuvimos claridad y nos vamos derrotados. Hay mucho para mejorar, lo vamos a hablar, tenemos en frente un partido hermosa para dar vuelta la cara", dijo el charrúa.

"Quedamos expuestos en esa jugada del gol, perdimos en la salida, pasa eso cuando intentas jugar que quedas abierto. Llegamos tarde, son errores compartidos, hay que hacerse cargo. Me voy con eso que dije que fuimos a buscar por todos lados, abriendo la cancha, tirando centros de tres cuartos, pero no pudimos", agregó.

Por último, fue consultado sobre el Superclásico que se jugará el domingo en el estadio Monumental, reducto donde los azules no celebran desde el lejano 9 de septiembre de 2001.

"Me comentaron la historia, será un partido hermoso, ya sabemos cómo encararlo y podemos cortar esa racha en contra. Estamos fuertes, estamos bien, no somos un equipo anárquico, que no quiere, nos faltaron ideas, hay cosas que mejorar, queremos poner a la U lo más arriba posible", cerró.