Mauricio Pellegrino afirmó que el club todavía evalúa incorporar a alguien más, aunque no quiso referirse a la situación particular de Felipe Gutiérrez, uno de los nombres que suena con más fuerza en el Centro Deportivo Azul.

Universidad de Chile debe buscar la fórmula para visitar a Palestino, pues no podrá repetir el equipo que venció a la Unión Española por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2023. Más allá de que Mauricio Pellegrino reconoció que prefiere hacer ajustes en el equipo cuando gana, esta vez hay una obligación, pues un desgarro sacó del partido ante los árabes a Federico Mateos.

Por cierto, el DT del Romántico Viajero fue consultado otra vez por el mercado de pases, que cierra el miércoles 8 de febrero a las 23:59 con 59 segundos. "Todos los jugadores que hemos mirado siempre entran en el debate que hacemos con la secretaría técnica y el presidente. Lo seguimos haciendo, no es sólo él. Hay muchos jugadores arriba de la mesa que hemos sondeado y estamos esperando", afirmó el ex DT de Vélez Sarsfield en alusión al nombre que más fuerte suena en el Centro Deportivo Azul: el de Felipe Gutiérrez.

"No hemos decidido nada y veremos hasta el último día. El club hace ofertas hasta cierto punto, los jugadores esperan respuesta, siempre hay opiniones. Estamos en eso. No corresponde dar una opinión por este jugador, como lo hacemos con cada uno que no está acá", agregó Pellegrino, quien no se movió ni un centímetro de esa determinación.

Pellegrino sobre Felipe Gutiérrez: "No puedo pronunciar lo que pienso de ese jugador"

De hecho, le insistieron en el nombre del volante zurdo que hace poco rescindió su contrato con Universidad Católica, pues no tenía ninguna chance de jugar con Ariel Holan en la dirección técnica. "No puedo pronunciar lo que yo piense de ese jugador. Como de él, hablamos de muchísimos jugadores. Por respeto a todos no corresponde", dijo Pellegrino, pero de todas maneras dejó una declaración de principios de la que algo, muy en el fondo, se puede desprender.

"Todos los jugadores que creemos que pueden venir es porque pensamos que pueden ayudar a la institución", expresó el ex DT del Leganés y del Alavés de España. Es decir, la calidad de Pipe sí fue atractiva, pues varios reportes indican que el acuerdo del jugador con la U ya está, pero falta la aprobación del staff técnico que encabeza Mauricio Pellegrino.

Pellegrino: "No es fácil encontrar jugadores con nuestro presupuesto y mejores que lo que hay"

¿Hubo más? Pues sí, porque hay algunos temas en que el Flaco escoge explayarse, como cuando le pusieron en la mesa las lesiones musculares que afectan al plantel del Bulla. "El fútbol es como la vida misma, lo que uno tiene en la cabeza es una parte. Después está la jugador, el club dueño del pase, los representantes, son muchas patas que se tienen que poner de acuerdo. Todos queremos lo mejor para el equipo, es lo que puedo decir. Nunca he hablado de nombres, creo que no corresponde y no quiero hacerlo. Hasta el último día vamos a seguir mirando las posibilidades que hay en ciertas posiciones. Claro que estoy conforme con lo que tengo, pero no quiere decir que eso no pueda mejorarse", dijo el DT de Universidad de Chile.

"Siempre los planteles se pueden mejorar, nosotros tenemos un plantel que tiene que ir a más, con mucha gente joven, pero no es fácil encontrar futbolistas con nuestro presupuesto y que sean mejores que los que hay", cerró Pellegrino, para dejar claro que las arcas del club no tienen tanta abundancia como para apostar fuerte en el tiempo que resta para cerrar la ventana de traspasos.