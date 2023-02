Ante la gran cantidad de molestias musculares que se suscitó en el plantel de la U, Mauricio Pellegrino explicó que hay un sinfín de factores que dan cuenta de eso, "no sólo el estilo de entrenamiento, pero es algo que manejamos con cuidado", dijo el Flaco.

Universidad de Chile consiguió una victoria frente a la Unión Española en la segunda jornada del Campeonato Nacional 2023. Un solitario gol del Chorri Palacios les permitió a los azules festejar en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, donde de todas formas hubo una sorpresa, pues el argentino Nery Domínguez no jugó a raíz de una sobrecarga muscular.

Durante esta semana, que tiene al Romántico Viajero con la preparación del duelo frente a Palestino, también sufrió con un inconveniente de Federico Mateos, quien mostró un buen nivel en sus primeras apariciones por los puntos con la U. Y también tiene entre algodones a Juan Pablo Gómez, también por una fatiga del músculo.

Ese tema se lo plantearon al DT de los azules, Mauricio Pellegrino, quien recurrió a una particular analogía para explicar a qué se deben esos problemas. "Han sido diferentes motivos. Nery tuvo un golpe, Federico Mateos también. Obviamente que ellos se están adaptando a una nueva metodología de trabajo, lo hemos manejado con bastante precaución. El alto rendimiento no es amigo de la salud", apuntó el Flaco.

Pellegrino: "Los coches de carrera también se rompen y están llenos de ingenieros al lado"

El otrora zaguero central del Liverpool de Inglaterra y el Valencia de España tuvo más palabras al respecto de eso, para descartar que exista responsabilidad del staff técnico en la frecuencia de aquellos percances. "Los coches de carrera van a 300 kilómetros por hora y también se rompen y está lleno de ingenieros al lado. Entonces el cuerpo también cuando uno se exige, cambia de club, contexto o entrenador", aseguró el ex adiestrador de Vélez Sarsfield.

"Me quiero mostrar, a veces doy un poco más de lo habitual. Y también el estrés que tienen los jugadores, son muchas cosas, no sólo el estilo de entrenamiento. Pero sí es algo que manejamos con cuidado. Tenemos más o menos claro cuáles son las cosas donde el equipo necesitan dar pasos adelante. Los entrenamientos que tienen cierta exigencia los jugadores lo sienten", cerró Pellegrino, quien no podrá tener a Mateos, pero aparentemente sí a Juan Pablo Gómez.

DT de la U: "Nery Domínguez entrenó bien y es una buena noticia"

Por cierto, Nery Domínguez también ha avanzado en la rehabilitación del leve inconveniente que lo sacó del duelo ante los hispanos. "Entrenó bien ayer y hoy. Es una buena noticia que los chicos se recuperen. Si bien lo ha apartado del partido anterior, es una lesión de la que volvió rápido. Por eso es bueno que los jugadores,. La de más largo tiempo será Federico Mateos. Para mí son buenas noticias que el que le toque entrar juegue bien", apuntó Mauricio Pellegrino en referencia al ingreso de Luis Casanova por el capitán del Bulla.

"Yo pienso en lo que necesita el partido y cómo los veo, es más a veces creo que cuando más tiene que cambiar es cuando gana, más que cuando pierde. Pienso un poquito eso, porque uno si no va cambiando cada vez que pierde, como que vas perdiendo credibilidad en lo que haces. Me siento más tranquilo haciendo cambios cuando las cosas vienen bien, pero lo más difícil es impartir confianza cuando las cosas no vienen bien", cerró el Flaco, quien dejó la puerta abierta a modificar la oncena más allá de la obligación que le supone la lesión de Mateos.