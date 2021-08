Universidad de Chile no se moverá del Estadio El Teniente, sigue en Rancagua y se diluye opción de que juegue de local en el Monumental

Universidad de Chile ya definió que en el regreso del público los estadios serán los abonados azules los que puedan acompañar al Chuncho desde las tribunas. Lo que generaba ciertas dudas era en que recinto deportivo recibirá la U a sus hinchas, situación que también empieza a esclarecerse.

La U debió salir forzosamente del Estadio Nacional debido a los trabajos de remodelación del coliseo de Ñuñoa para los Juegos Panamericanos 2023. Este año los azules han debido ejercer su localía en el estadio El Teniente de Rancagua.

Con el regreso del público los rumores apuntaron a una posible negociación con Colo Colo para jugar en el Estadio Monumental con el fin que los abonados azules, probablemente en su gran mayoría de Santiago, no tuvieran que viajar hasta Rancagua.

Sin embargo, Universidad de Chile no se moverá del estadio El Teniente. Así lo informó el siempre bien informado periodista Cristián Cavieres, encargado de la actualidad de los azules en Radio ADN.

“Se intentó con algunos estadios de Santiago cuando ya se jugaba sin público y por costos Santa Laura no fue, La Cisterna tampoco por temas administrativos de la municipalidad, y no querían el Monumental, por eso me parecería raro que el estadio de Colo Colo recibiera a la U con público. Sin público no hicieron tratativas y ahora con público aparece más complejo. Rancagua será la casa de la U por todo este 2021”, aseguró.

Por otro lado reveló que Universidad de Chile intentó regresar al Nacional y preguntaron si los trabajos permitían ocupar el recinto con las instalaciones al mínimo posible, pero una curiosa razón echó por tierra los esfuerzos.

“Hubo una intención, un sondeo y acercamiento, una posibilidad que la U volviera al Estadio Nacional, pero hay razones anexas que impiden aquello, una muy particular: el camión de la señal oficial complica”, explicó.

Sentenció que “este camión se estaciona frente a la puerta de la tribuna oficial del coliseo y ese sector se está remodelando, es muy difícil que se estacione ahí. Se pensó en la pista de recortan, pero se podía dañar. La otra opción es la puerta de Tribuna Andes, donde se pone la ambulancia, pero el cableado desde ese sector hasta las cabinas de transmisión era mucho”.