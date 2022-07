Universidad de Chile no se complica por sus problemas de estadio: "Un jugador está preparado para jugar en cualquier cancha"

Emmanuel Ojeda asegura que la cancha del Santa Laura no estaba de la mejor forma, incluso en los partidos que disputaron previamente, pero no se hace problemas con el cambio de reducto. Si bien destaca que estas situaciones no las había vivido en Rosario Central, confía en que el hincha los va acompañar en cualquier estadio.