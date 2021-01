Gonzalo Espinoza y la posibilidad de perder ante Deportes Iquique: "Si fuera en la última fecha uno puede pensarlo"

Universidad de Chile enfrenta a Palestino este jueves en el Estadio Nacional luego de una fecha en donde no jugó por la suspensión del duelo ante Coquimbo Unido por la participación pirata en la Copa Sudamericana.

La realidad de la U es difícil de explicar, porque por una parte está peleando entrar a la Copa Libertadores, y por otra está complicada con el descenso porque una combinación real de factores, le obligaría jugar el partido de promoción.

Por tal razón, hace días se especula que a la U le serviría perder ante Deportes Iquique para que los Dragones Celestes no se hundan en la tabla anual, y que no corra la ponderada, donde los azules están en la posición número 16.

Este viernes Gonzalo Espinoza fue consultado por esta posibilidad y si han conversado el hecho de que perder ante Deportes Iquique les serviría.

"No lo hemos hablado, si fuera en la última fecha uno puede pensarlo, pero no es la última fecha, jugamos el 24 con ellos, pero después quedan cuatro fecha casi, entonces no se puede pensar eso", explicó.

Universidad de Chile supera en la Acumulada a Universidad de Concepción y Deportes Iquique, por eso es menester para los azules que los nortinos no rematen últimos en la tabla anual.