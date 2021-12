El elenco de Universidad de Chile tiene la vista puesta en el ecuatoriano Gustavo Cortéz, lateral izquierdo de 24 años que llegó a La Academia para disputar un lugar con el Keno Mena, aunque hasta el minuto no haya conseguido mayor figuración.

Aunque los sabihondos azules aseguran que nunca estuvieron tan blindadas las puertas del CDA a la hora de hablar de refuerzos de Universidad de Chile, igualmente los porosos muros de La Cisterna filtran informaciones para condimentar el mercado de fichajes.

Y si en los últimos días y como ha sido característica en temporadas pasadas, surgió el nombre de Eugenio Mena como opción de refuerzo para el cuadro universitario, lo cierto es que la dirigencia tiene la vista puesta en otro jugador.

La curiosidad se completa con un hecho clave. Se trata del futbolista que llegó a Racing de Argentina precisamente para apurar la titularidad del Keno, hasta ahora sin éxito, pero que representa un buen recuerdo para el director deportivo azul, Luis Roggiero.

Su nombre es Gustavo Cortez, lateral zurdo ecuatoriano de gran fortaleza física que llegó a La Academia en septiembre, cedido por un año en calidad de préstamo por Universidad Católica de Quito, donde sumó más de 150 partidos con Santiago Escobar como entrenador.

El tema es que el ex seleccionado Sub 23 de Ecuador no ha podido debutar en el fútbol argentino, producto de un desgarro que sufrió a semanas de arribar y que hasta ahora sólo le permitió jugar en Reserva e ir una vez a la banca en la Superliga.

De todas formas, esta situación es la que abre la puerta para que Universidad de Chile se meta en la pelea por su concurso a bajo costo, una idea que ya está instalada en el CDA y que esperan concretar en las próximas semanas.