Rafael Dudamel: "Hoy hubo una unión entre plantel, dirigentes e hinchas. Existió una mística para lo de hoy"

Universidad de Chile volvió a los triunfos después de varias fechas llenas de empates y zafó del descenso directo. Los azules se impusieron por la cuenta mínima ante Coquimbo Unido con solitaria anotación de Ángelo Henríquez.

Tras el encuentro, Rafael Dudamel conversó con TNT Sports y destacó el trabajo de sus dirigidos: "Este triunfo nos da valor no solamente por los tres puntos, sino porque ganamos con un buen fútbol y una buena lectura del rival".

"Estaba preocupado porque no se podía ganar, pero este triunfo me deja bien tranquilo. De ahí las reuniones de las directivas son normales, se hacen para buscar soluciones. El tema del descenso y la tabla ponderada es una exigencia, y con eso me estaba comprometiendo harto", añadió el DT.

Otro tema que abordó el venezolano fue sobre la relación que hay en el camarín: "Siempre ha estado bien, nunca ha habido conflicto, asperezas es conocerse mejor. Veníamos teniendo la exigencia emocional también y debíamos cortar esa clave, traté con más cariño a los muchachos".

"Hoy hubo una unión entre plantel, dirigentes, hinchas, existió una mística para lo de hoy", añadió el llanero.

Finalmente, Dudamel valoró la entrega del goleador Ángelo Henríquez: "Es fruto de su trabajo, dedicación, me alegro por él y por el equipo. El gol ha significado tres puntos muy importante".