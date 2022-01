Si hay algo en que puede inflar el pecho uno de los refuerzos de Universidad de Chile en el mercado de pases, es que ha salido victorioso del estadio Monumental. Así fue con el portero Hernán Galíndez, quien derrotó a Colo Colo en la Copa Sudamericana 2019.

En una llave que se definió desde los lanzamientos penales, el equipo dirigido por el actual técnico de Universidad de Chile, Santiago Escobar, consiguió el paso a la siguiente ronda, en una mágica noche en Macul.

"Sé la historia de la U contra Colo Colo y tuve el privilegio de hacer un gran esfuerzo ese partido, poder pasar en penales y vencer a Colo Colo. Hoy me toca ser rival directo, no pensé que iba a poder llegar a jugar, pero sé de lo importante que es el partido para los hinchas", comentó el meta Galíndez en su presentación.

En aquella noche, el portero hasta le atajó un penal a Esteban Paredes, uno de los grandes verdugos que ha tenido Universidad de Chile en el último tiempo.

Sabiendo de igual forma de la racha negativa, el portero nacionalizado ecuatoriano aseguró que es un partido importante, pero su objetivo principal es ser campeón.



"Sé que hace tiempo no se le puede ganar, pero a mi me ilusiona más salir campeón, se lo dije a todos, una institución grande como esta debe apostar y si podemos ganar el clásico mucho mejor, pero son dos objetivos diferentes. No es que le estoy sacando importancia, pero el clásico es un partido, son tres puntos, son dos objetivos diferentes", destacó.