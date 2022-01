El recién presentado portero de los azules asegura que llevaría la cinta con honor, aunque deja en claro que no es algo que lo vuelve loco, entendiendo que hay jugadores en el plantel que se lo merecen por ser parde del club y por su trayectoria.

Hernán Galíndez habla de la capitanía en Universidad de Chile: "Si me llega será un privilegio"

Con la reestructuración de plantel que está llevando adelante Luis Roggieron en este mercado de pases en Universidad de Chile, el equipo azul se quedó sin capitán luego de la salida de Fernando De Paul.

En ese sentido, si bien muchas voces han dicho que Camilo Moya, por ser juvenil del club, debería asumir la responsabilidad, algo que el mismo jugador se mostró convencido en asumir, habrá que esperar la determinación que tome el técnico Santiago Escobar, para saber quién será el referente dentro de la cancha.

Por lo mismo, teniendo en cuenta la cercanía con el entrenador colombiano, además por su personalidad, el nombre del portero Hernán Galíndez también toma fuerza, aunque en su presentación el argentino nacionalizado ecuatoriano se lo tomó con calma.

"No es algo que me vuelva loco por llevar la cinta en el brazo. Si yo soy de hablar o acercarse a los jóvenes o trato de ser un ejemplo, no es por querer ser capitán, es porque soy así y entiendo que, y al tener disciplina y respeto hacia la profesión y la gente que nos rodea, tenemos mayor posibilidad de tener éxito y que la carrera sea más larga", comentó Galíndez.

Es que hace años ha sido una tónica que el capitán en los azules sean los porteros, donde ya pasó con Johnny Herrera y el ya mencionado caso de De Paul.

Pese a esto, el ex Universidad Católica de Ecuador asegura que sería un orgullo pero no quiere pasar a llevar a nadie en el plantel.

"Si me llega en un momento será un privilegio y un honor, pero no vengo para ser capitán, sería una falta de respeto. Hay jugadores de experiencia, que son chilenos, y que se lo merecen, pero si me llega será un privilegio. De lo contrario seguiré siendo como soy, sin tener que usar una cinta en el brazo", finalizó.