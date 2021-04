Rafael Dudamel: "El triunfo nos da confianza y previo al clásico te llena de mayor fortaleza"

Este lunes Universidad de Chile sumó su primera victoria en el Torneo Nacional, tras derrotar por 2-1 a Unión Española en El Teniente de Rancagua, en duelo válido por la cuarta fecha.

Rafael Dudamel, técnico de Universidad de Chile, valoró la victoria, pero reconoció que su equipo sólo mostró chispazos de buen fútbol: "No es una frase que marque como primera vez, la hemos escuchado mucho en el fútbol: un equipo es un estado de ánimo. En el segundo tiempo tuvimos una ráfaga de 15 o 20 minutos y nos hicimos del partido".

"En el primer tiempo los cambios tácticos de Unión Española nos llevaron a cambiar mucho lo que trabajamos en la semana, nos costó mucho la lectura y acomodarnos, pero poco a poco nos fuimos encontrando mejor, con más confianza, tranquilidad", analizó.

Luego, afirmó: "Este triunfo nos da un respiro, tranquilidad y nos da confianza para que el plantel llegue a jugar al nivel de sus capacidades, porque estamos lejos de lo que podemos hacer como equipo".

Cañete marcó un golazo para Universidad de Chile (Agencia Uno)

Sobre las críticas que ha recibido el equipo, indicó: "Siempre me voy a hacer cargo de los cuestionamientos futbolísticos. Lo extrafutbolístico también y lo he hecho en su momento. Esto da tranquilidad para el equipo, yo me ocupo de transmitir seguridad en lo que hacemos. La U tiene repercusiones distintas. Y si no estamos preparados para ello, estamos en el lugar equivocado".

"Debemos saber convivir con eso y procurar desde la interna producir salud mental y estabilidad emocional. Esto va a dar tranquilidad, confianza y que los jugadores vean correspondido su esfuerzo", sostuvo.

Finalmente, acerca del Superclásico de este domingo ante Colo Colo, aseguró: "Previo a un clásico te llena de mayor fortaleza. Será un lindo partido, porque ambos equipos han formado un buen plantel".

Prepárate para vivir la quinta fecha del Campeonato Nacional con el Superclásico, Colo Colo contra Universidad de Chile. Un partido donde nacen nuevos ídolos. Todos los detalles este domingo 25 de abril, a las 16:00 hrs, por TNT Sports HD, TNT Sports 2 y Estadio.