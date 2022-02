En la previa del inicio del Campeonato Nacional 2022, Cristián Caamaño hizo pebre a Universidad de Chile en Deportes en Agricultura por sus contrataciones e indicó que en el CDA no buscaron nombres adecuados, y disparó que "por mucho que le duela a los hinchas, ha sido un mercado de cantidad y no de calidad".

Cristián Caamaño revienta a Universidad de Chile por su mercado de pases: "La U no tiene jugadores grandes, ni inteligentes en su plantel"

Este fin de semana dará su puntapié inicial el Campeonato Nacional 2022 donde en Universidad de Chile se estrenarán el domingo 6 ante Unión La Calera, y los azules están enfocados en revertir la paupérrima imagen exhibida en los tres años anteriores, pues para eso se han estado reforzando.

Ocho jugadores y un nuevo director técnico son el balance del Romántico Viajero en este mercado de pases, donde hay algunos nombres que gustan a los hinchas y otros que buscarán ganarse el cariño. Pese a eso, Cristián Caamaño usó su espacio en Deportes en Agricultura para lanzar una ácida crítica al respecto.

El periodista deportivo comenzó indicando que “todo equipo que aspire a ser campeón tiene que tener jugadores grandes, jugadores inteligentes dentro de la cancha. Y cuando hablo de inteligentes es todo tipo de inteligencia, táctica, de liderazgo, futbolística, y tú vez al equipo de la U y no tiene ninguno".

"No lo tiene en defensa, porque no me vengan a decir que (Ignacio) Tapia y (José María) Carrasco tienen esa inteligencia porque son chicos que todavía están en formación o que pueden dar todavía más. En el mediocampo ni (Camilo) Moya ni (Felipe) Seymour tienen esas características", complementó.

E inmediatamente después siguió con su crítica hacia el ataque azul. "Y después no me vengan a decir que Pablo Aránguiz y Jeisson Vargas son jugadores a los cuales uno les puede entregar esa responsabilidad de un equipo como la U, porque son jugadores que uno los viene viendo hace muchos años, que tienen mucha irregularidad, son buenos actores secundarios para arrimarse a tipos que sepan cargar con todo esto".

Para finalizar, Caamaño resalta que "la U desgraciadamente no apuntó a esos futbolistas, y por mucho que le duela a los hinchas, ha sido un mercado de cantidad y no de calidad”.

De esta manera, los nuevos refuerzos de Universidad de Chile tendrán la posibilidad de demostrar en cancha sus condiciones ya que este domingo 6 de febrero visitarán a Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán Nazar por la primera fecha del Campeonato Nacional 2022 a partir de las 18:00 horas.