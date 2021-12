El delantero argentino de 37 años, pese a ser el goleador del equipo, no convenció al Luis Roggiero y finalmente deja Universidad de Chile.

Fin de la teleserie: Luis Roggiero le baja el pulgar a Joaquín Larrivey y no continúa en Universidad de Chile

La teleserie al parecer llega a su fin, ya que Joaquín Larrivey esclarece su futuro y no continúa en Universidad de Chile. El delantero no es considerado en la planificación de Luis Roggiero en los azules y pese a ser el goleador del equipo, no llegó a un acuerdo con el club y deja el CDA.

Pese a que el artillero de 37 años tenía todas las intenciones del mundo en quedarse otra temporada más en el Romántico Viajero, la nueva dirigencia de Azul Azul tenía otros planes para el Bati y finalmente deberá hacer sus maletas.

Según asegura El Mercurio, Luis Roggiero tomó su teléfono y llamó al atacante para entregarle la noticia. "Hemos decidido no contar con los servicios de Joaquín para el otro año", informan desde la parcialidad azul, aunque en su momento Larrivey había afirmado que tenía un acuerdo de palabra con el presidente de la U.

Ahora todo se esfumó y su deseo no se cumplirá, ya que Roggiero le bajó el pulgar al trasandino por "varios motivos". Uno es justamente por temas contractuales, ya que el ex jugador de Celta de Vigo habría solicitado aplazar las negocicaciones en dos oportunidad e incluso rechazó una descomunal suma de dinero (70 millones de pesos al mes), mientras esperaba el futuro de la U en el torneo chileno.

Desde el medio señalan que con la llegada del ecuatoriano a la gerencia, la renovación de Larrivey estaba practicamente zanjada. Sin embargo, como el futbolista extendió su respuesta, se decidió hacer una evaluación del jugador que fue totalmente negativa y el puntapié fue con la derrota en el Superclásico ante Colo Colo.

"Su aporte fue escaso. No convencía ni encajaba deportivamente en el proyecto plantel 2022 que pretende, y que además el sueldo ofrecido desencajaba el presupuesto que contempla la U para este año", expresan desde el citado medio en relación al informe de Roggiero.

Desde el entorno de Joaquín Larrivey dicen que aceptaban un año de contrato, además pedían un incremento de un 15% de su último salario y que ese millonario ofrecimiento del cual habla la U debía ser confirmado por el club, cosa que nunca llegó. Por lo que el futbolista deja de ser parte del club.