El nuevo técnico de Palestino ha sonado en varias oportunidades para llegar al vecino Centro Deportivo Azul, y fue él mismo quien contó que estuvo dos veces muy cerca y reveló las razones por las cuales no se puso el buzo de la U.

Tremenda sorpresa generó para el Campeonato Nacional la llegada del experimentado técnico Gustavo Costas, que después de su paso por Guaraní de Paraguay y varios importantes clubes de Argentina, Colombia y Perú llega al banquillo de Palestino, y en el fútbol chileno ha sonado varias veces en Universidad de Chile.

Situación ante la cual sacó la voz el experimentado adiestrador argentino, que a sus 58 años tomará la dirección técnica del cuadro árabe para buscar devolverlos a la alta competencia, y en conversación con Al Aire Libre en Radio Cooperativa contó los motivos por los cuales no llegó al elenco universitario.

Y es que el ex defensor formado en la Academia ha sonado varias veces para llegar al Centro Deportivo Azul, instalado prácticamente al lado del estadio La Cisterna donde dirigirá ahora, e incluso en alguna oportunidad se reunió personalmente con la directiva de Azul Azul, y recordó dos ocasiones en particular.

Por eso el ex DT del Atlas mexicano, que vivirá su primera experiencia en Chile, apuntó que “una vez fue cuando estaba en Alianza Lima peleando el descenso, y yo soy así. En ese momento la U me daba mucho más de lo que me daba Alianza", comenzó detallando.

Sin embargo, reconoció que prefirió quedarse en el elenco peruano y argumentó sobre sus motivos que "con ellos empecé a lograr campeonatos y viví momentos hermosos en Perú, y se estaban peleando el descenso. Me llamaron y bueno, me quedé ahí”.

Pese a eso, reconoció que no fue la única oportunidad que tuvo para llegar al CDA, ya que detalló que “después tuve otro llamado de la U", explicando que recibió un telefonazo desde la dirigencia azul "el año pasado, y también estuvimos hablando".

Después de esas palabras complementó que las negocaciones "siguieron con mi representante, pero ya después se decidieron quedarse con el técnico interino. Ya miré el desafío, por eso cuando salió lo de Palestino yo dije que me interesaba porque siempre fue un país donde me hubiese gustado trabajar”.

Al revelar las razones que lo llevaron a llegar al cuadro árabe, indicó que “primero, la intensidad que tuvieron ellos de querer contar conmigo, hace bastante que hablan con mi representante y uno a veces eso también lo ve más allá de otros temas".

"Y después los desafíos, hay unos más fáciles que otros, sé que a Palestino no le fue bien el año pasado y no clasificó a ninguna copa, y esos son desafíos que a uno le gustan", concluyó.