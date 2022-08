Gonzalo Fouillioux defiende la permanencia de Darío Osorio y Lucas Assadi: "La U no puede andar peor, no se desvalorizarán"

Universidad de Chile ve, una vez más, todo oscuro. Colgando por cuarto año consecutivo de la zona de descenso en la tabla de posiciones el panorama no es nada alentador, pero entre tanta tristeza los únicos que traen una luz de esperanza son Darío Osorio y Lucas Assadi.

Ambos talentos formados en las divisiones inferiores del Romántico Viajero han tenido una explosiva irrupción en el fútbol chileno y eso, obviamente, despierta el interés de varios equipos en el mundo en poder contar con él. Eso sí, Gonzalo Fouillioux defiende la opción de que se queden.

El periodista deportivo se refirió en el programa de YouTube "Balong Internacional" al panorama que tienen las dos jóvenes promesas del Chuncho, donde dio detalles de lo que ya se sabe será la partida de Osorio al Wolverhampton y la que podría ser la partida de Assadi.

“Todavía Osorio no está vendido, pero lo van a vender. No es opción que se vaya ahora, es diciembre o mayo (2023) y la U está tratando de que le queden 5 millones limpios por Osorio. Assadi va recibir ofertas, pero yo no creo que se vaya todavía, sería para matar, se tiene que ir uno este mercado y el otro después”, lanzó de entrada.

Tras eso, Fouillioux destaca que “los dos tienen 18 años, el margen de crecimiento que tienen, algunos dicen ‘si, pero si no andan y después no te llegan estas ofertas’, yo creo que en este caso no aplica, porque ¿cuánto peor puede andar la U que ahora? Y en este contexto ya los dos valen 5 millones cada uno”.

Para finalizar, advierte que “imagínate hacen un buen Sudamericano, como mínimo van a valer esto (5 millones), no se van a desvalorizar. Son los dos mejores de la U”.