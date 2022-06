El director técnico uruguayo del Romántico Viajero tuvo palabras para referirse a lo que ha sido su primera semana de trabajo en el Centro Deportivo Azul y tanto sobre la infraestructura como en los jugadores apuntó que "lo que he visto me gustó". También aclaró diferencias con la directiva azul.

Universidad de Chile vive desde los primeros días de junio el inicio de la era Diego López buscando revertir los malos resultados de los últimos años y se ilusionan con volver a ser competitivos, y el balance del técnico uruguayo en sus primeros días en el Centro Deportivo Azul es positivo.

Así al menos lo reconoció el propio estratega charrúa, quien en conversación con ESPN Chile reveló de entrada que "le pedí un poco a la dirigencia que al momento de dar nombres, de decir quien sale o no sale, quien llega, yo preferí mirar lo que hay. Lo que he visto me gustó".

Tras eso, López destaca "la intensidad con la que el equipo ha trabajado en esta semana, creemos que más allá de los nombres tenemos que formar un grupo fuerte, un equipo fuerte y que pueda mejorar no solo el campeonato sino que también lo que se viene ahora que es la Copa, la Copa Chile es importante".

"Creo que en el momento en que la U sale a jugar son partidos importantes, se lo dije a los chicos, más allá de quien tengamos adelante, es importante lo que hagamos nosotros y lo poco que hemos trabajado ponerlo en práctica y mejorarlo", complementó.

Después, el ex técnico del Cagliari le envió un claro mensaje a sus dirigidos. "Hay que mirar poco lo que hay adelante, y mirar mucho a lo que podamos hacer nosotros, esa es la idea nuestra”, lanzó.

Junto con eso, López fue consultado por la situación de Mauricio Morales y las posibilidades de los jóvenes de integrarse a su plantel, y aprovechó para resaltar un punto que considera vital. “Es bueno que nombres a Mauro Morales, porque por ahí uno cuando habla de la U y los jugadores juveniles habla solamente de Osorio y Aasadi, y no es así".

"Yo tuve la posibilidad de venir dos días antes y ver la Sub-17, la Sub-20, después tenemos a Sebastián (Miranda) que nos ayuda en todo momento, que está en nuestro cuerpo técnico y es una gran ayuda no solo para lo que es el fútbol chileno sino que para lo que es el fútbol juvenil de la U. Hay mucho material, hoy mismo les decía que ellos tienen que estar concentrados y atentos a lo que es llegar al primer equipo".

Tras eso, les advierte que "el objetivo no es llegar al primer equipo y ver, ponerse la ropa y nada más, el objetivo tiene que ser llegar y quedarse. Muchas veces el mensaje no es claro y yo quiero dejarlo bien claro".

"El chico de las juveniles tiene que saber que hay que trabajar, sacrificarse y tener actitud, y eso no se negocia, eso lo tiene que aprender rápido y tratar de quedarse, que el techo no sea solamente llegar. Me gusta como está formado el CDA, que tiene los vestuarios en orden de llegada digamos, desde los más pequeños hasta el último que es el nuestro, pero esa es un poco nuestra idea. La idea nuestra es potenciar lo que tiene el club en lo que ha venido trabajando”, concluyó al respecto.

"Con la dirigencia tenemos que hacer las cosas juntos"

Con respecto a su relación con las personas que trabajan en el segundo piso del Centro Deportivo Azul, Diego López señala que “yo lo que puedo hablar es lo que hablé en su momento con la dirigencia, que creo que estuvimos en todo momento de acuerdo en que las cosas hay que hacerlas juntos".

"Me parece que lo importante, porque a la hora de entrenar el que lo hace es el entrenador, no que se elige a un jugador y por ahí no me gusta, entonces creo que eso es fundamental y eso es importantísimo en el motivo por el cual hoy estoy acá. No diría que fue parte de la negociación ni una condición, fue algo que hablamos mutuamente y que yo lo dije y ellos lo recibieron de muy buena forma, porque creo que la forma de trabajar es esa", agrega.

"Si alguien quiere construir algo se tiene que construir con la unión, algo importante es eso porque después el entrenador es quien toma decisiones y a la hora de tener los jugadores también sí después de dar los nombres yo los da la dirigencia en la parte deportiva, sí después elegir un jugador en común como lo hemos echo, creo que esa fue una de las cosas que me gustó en la primera charla que tuve para venir”, concluyó.