Universidad de Chile respira por primera vez en mucho tiempo luego de remontarle épicamente ante Unión La Calera en la última jornada del Campeonato Nacional, con marcador de 3-2, para salvarse del descenso y poder pensar en un futuro un poco más alentador de lo que tuvieron que vivir en esta temporada.

En el equipo se aproxima una reestructuración y si bien habrá salidas también habrá permanencias, siendo una de ellas la de Camilo Moya. "Me quedo en la U, me queda un año de contrato y la idea es consolidarme. Es un año que tengo que aprovechar para poder consolidarme para mirar hacia el futuro", afirmó a su salida del Centro Deportivo Azul.

El mediocampista hizo autocrítica tras superar un año muy complicado en lo grupal e individual. "Las vacaciones van a servir para reflexionar. No tuve un gran año y esto me va a servir para darme cuenta donde estoy, en el club más grande de Chile, tengo que mejorar muchas cosas y eso será fundamental para el próximo año", puntualizó.

Confesó, además, que consideró dejar la institución en los complicados momentos pero que lo supo superar. "Pensé en partir, en su momento mi cabeza no estaba tan bien, pero con ayuda de mi familia y mi polola me llevaron a decidir mi futuro, ellos querían que siguiera en el club", manifestó.

Moya anuncia que se queda en un día en que también se supo que Nahuel Luján saldrá de Universidad de Chile. "Sigo con contrato, me quedan dos años de vínculo, pero me dieron de baja para el 2022, no me tienen en cuenta, así que la verdad tengo mucho dolor. Me lo acaban de decir. Ahora a meterle a donde me toque ir", indicó.