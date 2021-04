Rafael Dudamel desclasifica: “La salida de Walter Montillo ya estaba muy adelantada a mi llegada a la U”

No cabe ninguna duda que Rafael Dudamel está viviendo días complicados al mando de Universidad de Chile, pues viene de una dura derrota ante Colo Colo en el Estadio Monumental y el equipo está siendo cuestionado por su irregular rendimiento.

Y una de las críticas que lo persigue al técnico Azul de la temporada pasada es el caso de Walter Montillo, quien bajo su mando alternó en la titularidad, bajó su rendimiento y fue apuntado como uno de los responsables por la salida del volante argentino.

En conversación con ESPN Radio Chile, el DT venezolano rompió su silencio sobre el tema mencionando que “quiero dejar muy claro y de manera contundente, porque había decidido no hablar más de este tema: la salida de Montillo ya estaba muy adelantada a mi llegada y cuando pedí tiempo de evaluación, no era evaluación si el jugador era bueno o no, permítanme en llegar y conocer, permítanme en llegar para saber con qué cuento. Recuerdo que él fue a mi oficina y lo dijo públicamente: ‘yo quiero sacarlos de este lio de mi continuidad o no, porque ustedes no tienen nada que ver en esto’”.

“Después, yo como entrenador puedo tomar decisiones de acuerdo a una circunstancia del rival, a una planificación de partido, pero ¿cómo no me va a gustar jugar con un 10? Ahora, en lo que no comparto es que el 10 no tiene que estar necesariamente atrás del delantero, no tiene que ir en un 1-4-3-1. Nosotros vemos el fútbol europeo y el 10 no está solo atrás del atacante, está por banda, está en otros sistemas de juego”.

"LA SALIDA DE MONTILLO ESTABA MUY ADELANTADA A MI LLEGADA"#ESPNRadioChile ¿Qué tiene Cañete que no tenía Montillo? Rafael Dudamel, técnico de @udechile, respondió a esta consulta. pic.twitter.com/P8DIHoWkKm — ESPN Chile (@ESPNChile) April 29, 2021

“No recuerdo cuántos goles llevaba la dupla Montillo-Larrivey antes de nuestra llegada, creo que eran 16, y en ese momento era el goleador del torneo nacional, pero yo no me identificaba con el 1-4-3-1-2 de mi colega anterior y efectivamente con ese sistema el equipo llevaba una cuota goleadora importante, pero ¿cuántos goles recibía? ¿Por qué buscaron otro entrenador? ¿Era suficiente tener al goleador del torneo para alcanzar los objetivos? Nosotros buscamos tener más equilibrio. Perdimos más goles, pero terminamos siendo el arco menos batido”.

“Iniciamos la temporada con la reestructuración del plantel, pues salieron jugadores importantes y también llegaron nuevos futbolistas. Las salidas de los Beausejour, los Montillos, los Rodríguez dejaron un vacío muy difícil de llenar (…) el tiempo de un entrenador va de la mano qué tanto porcentaje de crecimiento tiene el plantel y este tiene mucho margen. La realidad que te presenta el día a día, la evolución del plantel no surge de un día para otro. Hay jugadores que deben tener una adaptación, se tienen que acomodar con sus compañeros”, dijo.

Montillo anunció su salida de la U y su retiro del fútbol a mediados de la temporada 2020 por no llegar a un acuerdo en su renovación con la dirigencia Azul. (FOTO: Agencia Uno)

“No hay un tiempo determinado para la consolidación de un equipo. Hay futbolistas que se fueron de la U, porque no pudieron vivir en Santiago. Otros jugadores que han manifestado que no han podido con el entorno que genera la U. En ese recorrido puede que el tiempo me alcance como entrenador o quizás no”, sentenció.