Marcelo Cañete le presta el ropero a Esteban Valencia: “Tiene toda la capacidad de estar al mando, de dirigir este plantel”

Universidad de Chile está empezando a vivir un presente prometedor, porque viene de sumar dos victorias al hilo que lo vuelven a meter en la zona alta del Campeonato Nacional y bajo el interinato de Esteban Valencia el equipo está mostrando un mejor juego.

En ese sentido, Marcelo Cañete conversó con el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports sobre el auspicioso presente de la U, respaldó el trabajo que está liderando el Huevo Valencia y aseguró que aún está muy lejos del nivel que lo llevó a vestir la camiseta Azul.

“Confirmo que tiene toda la capacidad de estar al mando, de dirigir este plantel. Hasta el día de hoy lo está haciendo muy bien junto a su cuerpo técnico. Estas dos victorias traen otro clima, alegría, y ojalá este sea el camino, aprovechar la racha de victorias y seguir por esta senda”, mencionó.

Al ser consultado si le acomoda la idea de juego del técnico Azul, comentó que “tenemos una buena comunicación, Esteban se ha portado súper bien conmigo y me preguntó si estaba para jugar desde el arranque (en Curicó). Fui objetivo y creí que podía sacar mejores diferencias en el segundo tiempo. No entré, pero lo importante es que la U ganó”.

El volante no ha podido mostrar el nivel que exhibió en Cobresal con la camiseta de la U. (FOTO: Agencia Uno)

“Me da la posibilidad de estar este jueves desde el inicio y tratar de aprovechar esa confianza que me está dando e intentar hacer lo que yo quiero, lo que él quiere. Él confía en mí y uno se da cuenta de esas cosas”, agregó el ex Cobresal.

Finalmente, sobre su actuación particular en lo que va de la temporada con la camiseta de la U, expresó categóricamente que “me siento bien, no empecé como uno esperaba, como lo fue en la temporada anterior. Como he venido jugando no he rendido ni el 20%, soy autocrítico. Me costó un montón llegar a un club como la U y haré todo lo posible para volver a ese nivel”.

Cabe mencionar que este jueves la U tiene un difícil compromiso ante Ñublense, partido que está programado para las 19:00 horas, y que podrás seguir en detalle junto al gran equipo de RedGol.