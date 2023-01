Felipe Gutiérrez interesa a la U. El volante formado en Universidad Católica está siendo tentado con cambiar de casa estudiantil y partir al cuadro azul, que quiere quedarse con sus servicios tras salir de mala manera de San Carlos de Apoquindo por diferencias con Ariel Holan.

Este podría ser tercer jugador con pasado en un clásico rival en llegar a la U en este mercado de pases, esto tras los arribos de Matías Zaldivia luego de siete años en Colo Colo y del portero cruzado Cristopher Toselli.

Uno que mira con buenos ojos la opción de que el volante arribe a Universidad de Chile es Diego Rivarola, quien en su calidad de comentarista en ESPN F90 señaló que “es un muy buen jugador, con buen pie y distinto. Le puede dar a la U el fútbol que ahora no tiene el equipo. Los peros podrían ser los típicos, como que viene de la Católica, pero eso quedó de lado. Yo ya no opino de eso, porque yo veo al jugador. Hoy la U necesita que la haga jugar fútbol”.

Sobre su pasado en la UC, el ex delantero fue claro en declarar que “el tema de que venga de la UC no se debería ni hablar. Hoy eso no tiene ni pies ni cabeza. Analizar esta situación no tiene sentido”.

Pese a sus buenos deseos para el ex UC en caso de llegar a la U, de igual manera Rivarola se cuestiona que termine llegando Gutiérrez y no Marcelo Díaz, quien terminó firmando en Audax Italiano.

“La pregunta ahora es porque no llegó Marcelo Díaz. Si quieren que juegue Gutiérrez en esa zona, ahí es donde pudo jugar Díaz en el mediocampo. No se quiso a Marcelo por una cuestión de edad y tiene casi la misma edad que Felipe Gutiérrez”, concluyó Gokú.

Felipe Gutiérrez disputó 146 encuentros con Universidad Católica en dos periodos (2009-2012 y 2021-2022), anotando 28 goles y ganando cinco títulos con los cruzados. ¿Será la U el nuevo derrotero del volante formado en la UC?