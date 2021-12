Universidad de Chile logró sellar su permanencia en Primera División tras una épica remontada ante Unión La Calera en los minutos finales del partido. Sin embargo, en los azules quieren dar rápidamente vuelta la página.

El Romántico Viajero no tuvo una buena campaña, por lo que desde Azul Azul ya comienzan a reestructurar el plantel de cara a los próximos desafíos. Muchos jugadores comienzan a definir su futuro, pero fuera de la U y el primero es Nahuel Luján que esta mañana confirmó su partida.

Otro de los que se suma al primer cortado es Augusto Barrios, quien llegó en 2019 a Universidad de Chile y confesó que la falta de estabilidad en el juego lo deja fuera del club. “Se me terminaba el contrato y para seguir aquí hay que demostrarlo, no lo pude hacer, así que lo tengo asumido. La irregularidad de jugar o no, me lo impidió”, aseguró el ex Deportes Antofagasta.

“Pedirle disculpas a la hinchada por las pocas alegrías que les regalamos, y muy agradecido porque se la bancaron este segundo semestre. Los hicimos viajar en el último vagón del metro, donde nadie quiere subirse y nos apoyaron en todo. Nos hicieron banderazo y esperaron afuera del hotel a las 3 de la mañana cuando no lo merecíamos. Las disculpas para ellos y gracias por el aguante", reflexionó el defensor de 30 años.

Diego Carrasco es otro de la defensa azul que se despide del club tras la permanencia en la máxima división. “No quieren contar conmigo, así que nada, me voy contento que siempre traté de dejar todo en la cancha y eso es lo más valorable. No se dieron las cosas, uno viene con la ilusión de salir campeón, pero no salió", confesó el formado en Coquimbo Unido.

"Me voy con la gente humana que trabaja acá y que te da el cariño día a día. Son cosas del fútbol y agradecido de todos. Felíz de poder dejar a la U en Primera y eso es gracias a la gente que nos apoyó siempre, estuvieron en las buenas y malas. Por lo que el triunfo es para ellos”, sentenció Carrasco a las afueras del CDA.