Está mala la cosa en Universidad de Chile. Así lo señala la última información emanada del cuadro azul y que reveló el periodista Gonzalo Fouillioux en radio Infinita este mediodía: el delantero Pablo Aránguiz no será considerado en los cincos partidos que quedan.

El mediapunta que llegó cedido a fines de 2019 fue acosado y golpeado por hinchas del cuadro universitario tras la derrota del conjunto que dirigía Esteban Valencia ante Curicó Unido en El Teniente de Rancagua. Y luego fue marginado de la visita a Ñublense de Chillán.

Pero no habrá vuelta en la decisión. Fouillioux aseguró que el ex seleccionado no jugará más con la camiseta azul. "No es que a Pablo Aránguiz se le haya dicho que no jugará contra Ñublense por que querían descomprimir el ambiente", advirtió el comunicador.

"Es una situación completamente diferente. Al jugador le dijeron que no iba a ser considerado en los cinco partidos que restaban de Campeonato Nacional. Pablo Aránguiz no será más considerado en Universidad de Chile", puntualizó el reporte.

Fouillioux reconoció que desconoce si esta determinación "es una decisión técnica del entrenador o una decisión dirigencial. A Pablo Aránguiz se le dijo que no seguirá jugando este año en la Universidad de Chile", concluyó.

Universidad de Chile cayó ante Ñublense en la última jornada y quedó sólo tres puntos por sobre la línea de la liguilla de promoción, que hoy estaría disputando Curicó Unido ante el subcampeón de Primera B. Este domingo visitará a Universidad Católica.