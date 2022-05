El tema del arbitraje está latente en el fútbol chileno, donde en las últimas semanas se han vivido muchas situaciones donde el VAR no ha quedado al margen. Menos, luego de que el presidente de la ANFP, revelara que la línea de posición de adelanto depende del pulso del juez que esté a cargo, porque se hace con el mouse de un computador.

Un tema que no cierra en ningún club. Por lo mismo, el técnico interino de Universidad de Chile, Sebastián Miranda, asegura que la crítica es amplia.

"Creo que el tema está latente, no solamente es mi opinión. Han pasado situaciones en el arbitraje que está en cuestión y que todos pueden hacer su evaluación. Han pasado cosas en la semana que a todos nos llaman la atención, el tema de la línea con el mouse es insólito", comentó.

En ese sentido, pone como ejemplo los dos penales que fueron cobrados sobre la U, donde el primero asegura que fue, pero el segundo, donde hay dudas, no lo va a ver ni es llamado por el VAR.

"Lamentablemente creo que justo en esa línea fuimos perjudicados la semana pasada. En los penales que nos cobraron, creo que el primero si, creo que si. No tengo dudas de que fue penal. El segundo me genera muchas dudas, pero no lo va a ver. Por qué el nuestro lo va a ver y el de Huachipato no. Creo que me gustaría un poco más de paridad, que existiera más en eso", deja abierto el debate.

Pese a todo, asegura que es una labor de todos los protagonistas del fútbol chileno para poder sacar adelante el cuestionamiento de los árbitros.

"El trabajo de todos los que estamos de este lado, entrenadores y jugadores, es apoyar al arbitraje para que mejore. Es fundamental para el fútbol chileno. Siempre se ha caracterizado por ser correcto, nunca hemos tenido problemas, entonces de esas cosas hay que aferrarse. Entre todos tenemos que ayudar para que suba y que el arbitraje chileno pueda estar posicionado como siempre lo ha estado", precisa.

Sigue al mando

Pese a que ayer se pudo ver a Diego López en el estadio Santa Laura viendo a sus nuevos dirigidos, en la planificación azul está especificado que el próximo encuentro seguirá Sebastián Miranda al mando, por lo que estará al frente en el viaje a El Salvador para enfrentar a Cobresal.

"El compromiso con el club es hasta la próxima semana, me lo dijeron en un comienzo y me lo ratificaron en la semana. Voy a estar hasta el partido contra Cobresal como entrenador interino y luego se verá lo del próximo entrenador", comentó Miranda.