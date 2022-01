No alcanzó a pasar un día desde la presentación oficial de Ronnie Fernández como refuerzo de Universidad de Chile para que el delantero protagonizara su primera polémica. Y es que el ariete puntarenense salió a desmentir públicamente una controvertida información.

Todo surge a raíz de un comentario que hizo el periodista Bruno Sampieri en el programa De Fútbol Se Habla Así de DIRECTV Sports, en el que señala que tanto Fernández como Cristián Palacios cambiaron de representante para concretar su llegada al cuadro universitario.

"A Ronnie Fernández y Cristián Palacios también les pidieron cambiar de representante a Fernando Felicevich y aceptaron. Sebastián Galani no, y por eso no sigue en Universidad de Chile", fue el comentario de Sampieri que provocó la respuesta del ex ariete wanderino.

Fefe es el representante de mayor influencia en el fútbol chileno y el presidente de Azul Azul, Michael Clark, tuvo que desmentir que tuviera vinculación con la U en calidad de propietario, condición que se ha viralizado profusamente a través de redes sociales.

Pero Fernández no quiere más comidillo y desmintió la versión expresada por el periodista. "Sin ánimo de polemizar, quiero ser enfático en que estas declaraciones están muy alejadas de la realidad", apuntó pasada la medianoche en Twitter.

"No tuve jamás ni un indicio de cláusulas o condiciones para llegar a la U como se mencionan. Es totalmente falso", sentenció el atacante que ha aparecido vinculado formalmente con el agente Ernesto Elgueta.

Universidad de Chile comenzó esta semana con su pretemporada al mando del nuevo entrenador, Santiago Escobar, y junto a Ronnie Fernández anuncia las incorporaciones de Jeisson Vargas, Hernán Galíndez, Felipe Seymour y José María Carrasco.

El conjunto azul viajará en los próximos días a Argentina para participar del hexagonal Torneo de Verano en la disputa de al menos dos amistosos de pretemporada, el próximo 14 de enero contra Colo Colo en La Plata y el 21 frente a Boca Juniors.