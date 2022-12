El delantero de Universidad de Chile, Ronnie Fernández, asegura que está mentalizado en la pretemporada con los azules donde, pese a los rumores, nadie le ha dicho que no será considerado en esta temporada.

Ronnie Fernández confía en pelear en U. de Chile: "Nadie me ha notificado nada oficialmente"

Universidad de Chile comenzó en esta jornada sus trabajos de la mano del entrenador Mauricio Pellegrino, donde en una primera instancia los jugadores se están haciendo pruebas físicas, mientras que otros deben definir su futuro.

El caso principal es el de Ronni Fernández, delantero de la U que tiene contrato vigente, pero donde se ha rumoreado que no será considerado en esta temporada.

"Tengo contrato vigente con la U, nadie me ha notificado nada oficialmente. Tengo que seguir este año acá y si hay conversaciones la primera fuente será del club hacia mi. Sobre rumores o cosas son sólo especulaciones. No he tenido contacto con nadie y tampoco las tendré porque tengo contrato con Universidad de Chile", comentó Fernández.

En ese sentido, asegura que comienzan motivados esta nueva etapa en Universidad de Chile, esperando tener una revancha en el Campeonato Nacional.

"Es un proceso nuevo, nuestra primera experiencia después de un mes, para estar otra vez con los compañeros y esperando ver qué hay para este año. Hay una competencia que será ardua y para eso hay que prepararse", precisa.

Por lo mismo, destaca que es importante dar vuelta la página por lo que pasó en la última temporada, pero que, de igual forma, hay que hacer un análisis personal de lo que rindió cada jugador en la cancha.

"Fue un año ajetreado que tuvo de todo. Creo que con la relevancia que tiene la U, con la importancia a nivel sudamericano, es importante para la carrera de uno. En lo personal, creo que si uno hace análisis, quedé en deuda con el tema de los goles, sin ninguna duda, fueron pocas las ocasiones que creamos, fue difícil hacer goles, hubo partidos que no tuvimos remates al arco. si veo el vaso medio lleno, después de años que se venía peleando el descenso en el último minuto, nosotros si mal no recuerdo tras La Serena estábamos más tranquilos. No es objetivo ni mérito para la U, pero viendo cómo venían los años y cómo empezamos, terminó siendo más tranquilizador", finaliza.

