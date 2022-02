La única que tuvo Ronnie Fernández ante Antofagasta, la convirtió en gol. Así con los depredadores del área, por lo que el ex wanderino de a poco empieza a ganarse el corazón de los hinchas azules al anotar en los dos partidos que se han jugado en este Campeonato Nacional que tiene a la U con canasta llena en dos fechas.

Tras el encuentro, mostró bastante mesura el centrodelantero. "Fue un partido que se nos complicó un poco más de lo que esperábamos, son las primeras fechas y hay cosas por mejorar sin ninguna duda pero es así. Creo que cuando un equipo se acostumbra a ganar empiezan a pasar estas cosas, empezamos a tener momentos positivos, más allá de ser responsables con un partido que no fue muy bueno", indicó en TNT Sports.

Luego agregó que "los tres puntos terminan siendo importantes independiente de que no es la manera que queremos mostrar, pero a la larga y a final de cuentas puede que estos tres puntos valgan mucho".

Sobre sus anotaciones en el inicio del torneo, sabe que son importantes para su confianza si es que ayudan al equipo. “Lo importante de los goles es que nos permitan ganar, desde un comienzo dije que la institución y el equipo están por sobre los nombres y las individualidades y hoy nos dan tres puntos que son muy importantes".

Por lo mismo contó que "el gol sirve y eso es lo que de verdad me tiene feliz, independiente de la cantidad, deben ser goles que sirvan para el equipo. En lo personal me da confianza, si no está el Chorri, está Junior y me tocó estar a mí. Sabemos que tenemos jugadores que pueden marcar la diferencia y eso es muy bueno para la U".

Ronnie piensa que si recién están agarrando ritmo “es parte del ajuste de los partidos, hay que mejorar y es mejor mejorar cuando se está ganando, sin ninguna duda, y la verdad es que la semana anterior fue una semana de muy buen trabajo, el desgaste que hace el equipo es enorme y esta semana creo que nos va a venir bien para seguir aceitando un poco"

Finalmente, contó que si se gana el cariño del hincha debe ser en la cancha. "Con el verso creo que es fácil, el ejemplo que está mostrando el equipo, la intensidad, independiente de que no sea la manera -vuelvo a insistir- que queremos plasmar, pero el ritmo que le estamos metiendo nos va a ayudar y eso tiene que ser el primer paso para la U".