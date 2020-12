Reinaldo Lenis quiere debutar en la U contra Audax Italiano: "Con mi llegada tenemos que ser más profundos"

Universidad de Chile se prepara para el duelo de este miércoles como visita contra Audax Italiano por la fecha 22 del Torneo Nacional, los azules vieron suspendido el clásico universitario contra la Católica y necesitan volver al triunfo en La Florida.

Reinaldo Lenis habló en rueda de prensa y abordó las posibilidades de ser considerado por el DT Rafael Dudamel: “me he sentido muy bien, con esta es mi tercera semana de entrenamiento. Voy evolucionando bien y me siento capacitado para ser titular si el técnico así lo decide”, dijo el extremo colombiano.

Agregó que “he trabajado bien, hace mucho no juego, pero me estaba preparando en Colombia. Si bien no es lo mismo entrenar con un plantel, me he sentido bien para hacerlo de buena forma si me toca. Ahora que se juega domingo y miércoles tendremos poco tiempo para entrenar y habrá que dar más del 100%, sean 10 o 20 minutos los que me toquen”.

Por otro lado, el atacante y refuerzo del Chuncho comentó cómo va la recuperación de Pablo Aránguiz tras su lesión y el caso de Walter Montillo, que arrastra molestias físicas.

“A Pablo lo he visto muy bien, activo y bien técnicamente, rápido. Se ha adaptado muy bien. Lo veo con confianza en lo que puede dar. Walter recién lo vi en campo preparándose físicamente para acompañarnos en el próximo partido”, expuso.

Respecto a lo que pueda aportar a la U, sostuvo que “en los partidos que vi noté que cuando jugábamos con Ángelo (Henríquez) no éramos tan profundos porque es 9. Con (Joaquín) Larrivey también hablamos de eso, que con mi llegada tenemos que ser más profundos y tener más velocidad”.

Sentencia que “yo soy más asistidor que goleador. Me gusta hacer goles, pero en la posición que juego es más difícil. Me gusta asistir al 9 y que sea él el goleador. Soy más de sacrificio y de ayudar a mis compañeros”.