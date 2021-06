Ramón Arias y la situación de Rafael Dudamel que está ad portas de salir de Universidad de Chile: "En el acierto y en el error estamos unidos"

Este sábado a las 15:00 Universidad de Chile buscará rehabilitarse de dos derrotas consecutivas en el Campeonato Nacional cuando enfrente a Palestino en La Cisterna.

El encuentro por la fecha 10 será el último de Rafael Dudamel en el banco de los azules, y este viernes en la previa del match, Ramón Arias fue consultado por el estado en que se encuentra el DT.

"El profe tiene un carácter muy fuerte, una personalidad bien definida. Siempre está tirando para adelante. En el acierto y en el error estamos unidos. El grupo está fuerte, sólido, pero dolido, a nadie le gusta perder", afirmó.

Ramón Arias el patrón de la zaga azul (Agencia Uno)

Cachila además reconoce que "fue una semana que arrancó mal por la derrota, no era lo que queríamos. Buscamos reponernos rápido, vamos con nuestra idea y plan de juego, apostando a sacar el fuego interno, la vergüenza deportiva.

Consultado por el cambio de entrenador, el uruguayo confiesa que "sobre lo del técnico, queda en el lado de otras personas, nosotros no lo manejamos, intentamos ganar, a veces se da, a veces no. Estamos para otra cosa y no estar pasando malos momentos".

Concluyendo que "es una respuesta que escapa a mí, va más en el plan de juego. Hay cambiar desde lo anímico, hay que sobreponerse a esto. Estamos en un equipo grande y hay que salir a ganar todos los partidos, hay que motivarnos desde lo emocional, que no se nos caiga el equipo. Esto es largo y hay que reponerse cuanto antes".