Universidad de Chile vs Palestino | Horario, cuándo, cómo y dónde ver en vivo a azules y árabes por la fecha 10 del Campeonato Nacional

En medio de fechas de las Eliminatoria a Qatar 2022, el balón sigue rodando en el Campeonato Nacional con dos equipos que deben sumar de a tres como sea. Universidad de Chile viene de dos derrotas consecutivas y se comienza a alejar de los líderes.

No duró mucho el mandato de Rafael Dudamel en la Universidad de Chile. El venezolano estuvo por casi seis meses y no dejó my buenos recuerdos. Salvó a la U del descenso mediante la tabla de promedios, pero su gestión fuer mermada por los malos resultados y el escaso nivel de fútbol que mostró su equipo.

Todavía faltan detalles por ser definidos, pero todo indica que Dudamel dirigirá ante Palestino y no se sentará más en la banca azul. Lo que si puede hacer es irse con tres puntos bajo el brazo. La temporada de la U no está condenada, ya que con 11 unidades se encuentran a cinco de los punteros. Un triunfo ante Palestino los podría dejar cerca de los primeros puestos de la tabla.

Respecto a los árabes, también son un equipo que debe comenzar a sumar. Con siete puntos, están en la zona baja, pero pueden revertir la situación dado que solo han jugado seis partidos, hasta tres menos que otros equipos.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Universidad de Chile vs Palestino por el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile vs Palestino juegan este sábado 5 de junio a las 15:30 hrs de Chile.

Tras seis meses de varias penas, Universidad de Chile optó por buscar un rumbo distinto con Rafael Dudamel. (Foto: Agencia Uno)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Universidad de Chile vs Palestino?

El partido será transmitido por TNT Sports HD y TNT Sports 2

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Estadio TNT Sports, TNT Sports GO y en Zapping.