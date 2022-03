Este domingo, Universidad de Chile intentará romper su racha en el estadio Monumental ante Colo Colo. Desde las 12:00 horas, el Campeonato Nacional será testigo de la edición 191 del Superclásico del fútbol chileno.

En la previa del encuentro, el histórico Patricio Mardones conversó con RedGol y adelantó lo que será el desafío de los azules, el que mira con preocupación. "Si nos vamos al momento que vive la U, creo que está difícil. El equipo no está haciendo buenas presentaciones, no está en su mejor momento"

Para el autor del gol del título de los Azules después de 25 años, la presente temporada se ha salvado gracias a Ronnie Fernández y Cristian Palacios. "Tiene a dos delanteros que son peligrosos, guerreros, luchadores, que transmiten cosas. La campaña de este año se ha sostenido en sus rendimientos".

Ya sobre el Superclásico, Patricio Mardones adelanta un partido complicado. "Colo Colo es un equipo complicado, difícil, que tiene buenas individualidades. Si bien no está en su mejor momento, pero será difícil"

Consultado por lo que pueda pasar en Pedrero, el ex mediocampista no duda. "El empate no es malo en el Monumental. Hay que pensar que venimos con dos derrotas consecutivas, por lo que sumar siempre es bueno y más ahí. Apelo a los clásicos, que son partidos diferentes que por detalles se definen. Si nos vamos al rendimiento, no es tan esperanzador para la U".

Eso sí, se mostró confiado en el respaldo de los hinchas del Bulla. "La gente de la U, una de las cosas que más tiene, es el optimismo y creer en el equipo. Más allá de quién esté dirigiendo los jugadores, la gran virtud de los hinchas es ser el jugador 12 y eso es incondicional. Por suerte a mí y al plantel nos tocó bailar con la bonita. Esperemos que este año, a medida que pasen los partidos, tengan mejor rendimiento. Para sostener una campaña un año, tienes que jugar bien".

El recuerdo a 37 años del terremoto

Este jueves 3 de marzo, se cumplen 37 años del terremoto que sacudió a nuestro país en 1985. En aquella oportunidad, la selección chilena se encontraba disputando el inico de las eliminatorias al Mundial de México en Ecuador.

Aque encuentro terminó con un empate 1-1 que pudo cambiar si Patricio Mardones anotaba el gol del triunfo. "El palo pudo cambiar el resultado, pero hay que estar ahí. De la línea defensiva pasar a ofensiva, en altura y a la 1 de la tarde. Después de eso pedí cambio".

El ex volante revivió aquel momento y se lamentó todo lo que ocurrió después. "Siempre nos han dicho que ese partido es fundamental para clasificar. Después perdimos puntos que no teníamos que perder, pero así es el fútbol"

Finalmente explicó cómo fue que se enteraron del terremoto en Chile. "Nosotros supimos en Quito, en la tarde, que Santiago estaba en el suelo. Hubo preocupación por la familia, pero por suerte estaban bien. Lamentable por la gente que lo pasó mal", cerró.