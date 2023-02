Universidad de Chile se frota las manos para esta tercera fecha del Campeonato Nacional. Y es que ante Palestino en su visita al Municipal de La Cisterna ya tiene el regreso de los seleccionados Sub-20 que fueron eliminados tempranamente en el Sudamericano. Mal resultado para la Roja pero que en la U ven el lado positivo al tener de vuelta a Darío Osorio y Lucas Assadi en el plantel.

Ahora Mauricio Pellegrino podrá evaluarlos y considerarlos para el 2023 ya que no fueron parte de la pretemporada. Junto a ellos también volvieron Marcelo Morales, Pedro Garrido, Jeison Fuentealba y Renato Cordero.

¿Cuándo y a qué hora juegan?

Palestino y Universidad de Chile se enfrentan el domingo 5 de febrero a las 18:00 horas de Chile, en el Estadio Municipal de La Cisterna.

¿Qué canal transmite este partido del Campeonato Nacional?

Este será transmitido por TNT Sports HD y TNT Sports 2, en las siguientes señales según el cableoperador:

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 931 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

ZAPPING: 99 (HD)

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (HD)

¿Dónde ver de manera online a los azules y árabes?

El duelo será transmitido en vivo por streaming a través de Estadio TNT Sports.

¿Habrá cambios en el once titular de la U?

Normalmente los últimos dos días previos al partido Mauricio Pellegrino para un equipo en las prácticas, pero no se esperan muchos cambios tras el triunfo por 1-0 sobre Unión Española. De hecho se debiese mantener la dupla de centrales compuesta por Matías Zaldivia y Luis Casanova, relegando a Nery Domínguez a la suplencia aún afectado por una pequeña molestia física y el bajo partido que tuvo en el debut.

Pero las dudas llegan en cuanto al regreso de los Sub 20, sobre todo de Darío Osorio y Lucas Assadi. Ambos fueron claves en el segundo semestre del 2022 y parecieran ser fijos en un esquema titular de la U. Pero lo cierto es que Pellegrino no ha podido contar con ellos y no está claro cuál será su relevancia en el once estelar.

Con el sistema 4-3-3 que ha repetido el entrenador, Osorio es quien más calza por uno de los extremos, aunque significará la salida de Renato Huerta que ha hecho buenos compromisos o bien Leandro Fernández.

Assadi es quien la tiene más difícil, ya que los universitarios no han jugado con un mediocampista creativo y tendrá que disputar uno de los puestos de volante interior.

Así fue el último partido de la U: