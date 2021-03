Nicolas Guerra y su incierto futuro en Universidad de Chile: "Lo único que quiero es jugar"

Nicolás Guerra sigue siendo una gran promesa de Universidad de Chile y pese a que en la última parte del anterior torneo no tuvo muchas apariciones respecto a lo hecho cuando estaba Hernán Caputto en la banca azul, en el club laico siguen teniendo altas expectativas sobre su futuro.

Sin embargo, el delantero quiere jugar y no ve con malos ojos el salir a préstamo, de hecho hay tres firmes candidatos que reciben al delantero con los brazos abiertos: Ñublense, Huachipato y Deportes Antofagasta.

Guerra conversó con Emisor Bullanguera y aseguró que “primero me dijeron que me iba, después que no. Y ahora salió lo de la prensa. Esta semana tendré respuesta si dios quiere“.

En esa misma línea el canterano azul aclara que “antes de cualquier cosa quiero resolver mi tema. Yo quiero jugar, lo único que quiero es jugar. Las opciones de irme son reales, estamos viendo qué sucede".

De igual forma, Nico Guerra no quiere aventurarse y decir que no quiere continuar en Universidad de Chile. "No quiero precipitarme a responder si quiero seguir o no en la U. Hay que ver qué puede pasar estos días o la otra semana“, cerró.

