Nery Domínguez no olvida a un viejo amor: "En algún momento se va dar la vuelta a Central"

Nery Domínguez arribó el año pasado a la Universidad de Chile con la misión de afirmar una defensa muy endeble. De inmediato mostró su jerarquía y se ganó un lugar entre los titulares, llegando a disputar 9 encuentros en la segunda rueda. Las lesiones lo complicaron para jugar con mayor continuidad.

Este año, de la mano de Mauricio Pellegrino, está enfocado en ser un aporte para que los azules puedan pelear los primeros puestos. Por eso no hizo eco a los rumores de un regreso a Rosario Central, elenco al que enfrentó en Coquimbo en partido que terminó igualado 1-1

Y aunque en este mercado respetará su contrato con la U, sabe que en un futuro terminará vistiendo nuevamente la camiseta del Canalla. “A las cosas no hay que forzarlas, pero en algún momento se va dar la vuelta a Rosario Central", confesó en declaraciones realizadas al medio trasandino La Capital.

De hecho detalló lo que fue enfrentar a un elenco muy importante para su carrera, pues fue donde se formó y debutó. Además Miguel Ángel Russo, actual DT del elenco rosarino, le dio confianza y continuidad para que pudiera desarrollarse tras jugar en la liga de su ciudad.

"Siempre es lindo enfrentar a Central, porque te recuerda a tus inicios. No es la primera vez que me toca, pero lo disfruto porque me trae buenos recuerdos y porque siempre es bueno ver a la gente amiga del club", confesó Domínguez.

Ahora su meta está en ganarse una titularidad en Universidad de Chile. La llegada de Matías Zaldivia provoca una competencia grande en ese puesto, donde fue titular junto a Luis Casanova en la temporada pasada. Además está Ignacio Tapia, quien espera revertir su mal año 2022 con la camiseta azul.