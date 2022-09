Universidad de Chile igualó sin goles con Coquimbo Unido en la "Final del Mundo" para evitar el descenso. Los azules no tuvieron llegadas al arco, algo que Nery Domínguez justificó por el estado de la cancha del estadio Elías Figueroa Brander.

Universidad de Chile jugó uno de sus peores partidos de la era de Diego López y terminó sellando un empate sin goles en la "Final del Mundo" con Coquimbo Unido. El elenco universitario necesitaba ganar para alejarse de la zona de descenso, pero cerró el partido sin ninguna llegada al arco.

En los 90' minutos de juego, el Romántico Viajero no tuvo una oportunidad de hacer daño. Sin rematar a la portería, demostraron por qué están en crisis mientras los hinchas no dan más de rabia en las redes sociales.

Tras el partido, Nery Domínguez habló con TNT Sports y analizó lo ocurrido con Coquimbo Unido. "No nos sirve el empate, queríamos los tres puntos y no se nos dio, era importante mantener el cero, lo buscamos como pudimos y no salió. Hay que seguir, vamos a luchar hasta el final".

Pero tras ello, el defensor sorprendería al justificar el mal juego que tuvo Universidad de Chile en el partido con el estadio de la cancha. "No fue vistoso, para nada bien jugado, el campo tiene que ver también".

Para Nery Domínguez, el trámite del encuentro dejó en evidencia la desesperación tanto de la U como de Coquimbo Unido por escapar como sea de la zona de descenso. "Se vieron dos equipos que pelean abajo, ninguno quería regalar nada y se dio duro".

Los dichos del zaguero fueron complementdos por el técnico de los Piratas, Fernando Díaz, quien aseguró que el terreno del estadio Elías Figueroa Brander no estaba en buenas condiciones. "Cancha dura también, cuesta controlar, mucho duelo y poco fútbol".

La U no tiene margen de error si quiere salvarse del descenso

Universidad de Chile sumó un punto que poco le sirve para escapar de la zona de descenso y ahora ruega para que tanto Deportes Antofagasta como Deportes La Serena no ganen. Si ambos lo hacen, los dejarán en el penúltimo lugar y en puestos para perder la categoría.

La desesperación ya se comienza a sentir, tal como quedó claro en las palabras de Nery Domínguez. "Tenemos que salir lo antes posible de esta situación, estamos trabajando para eso, no nos gusta esto. Hay que seguir y meterle para el próximo partido".

Finalmente, el defensor detalló las razones por las que tuvo que ser reemplazado a los 82' minutos de juego, descartando problemas físicos. "Salí por un tema táctico, tenía un golpe en el gemelo, pero nada grave", cerró.