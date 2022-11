El reelecto presidente de la ANFP aseguró que no tiene intención de perjudicar a ningún club del fútbol chileno, por lo que espera que puedan arreglarse las relaciones tensas que mantiene actualmente con la Universidad de Chile.

Pablo Milad inicia su segundo mandato al frente de la ANFP, donde espera mejorar la alicaída industria nacional. Y una de las piedras que ha encontrado es la relación con algunos clubes, donde destacan los alegatos constantes de Universidad de Chile en contra de su administración.

En ese sentido, Milad asegura que las puertas están abiertas para todos los equipos del fútbol chileno, pero en una entrevista concedida a La Tercera asegura que "lamentablemente ellos se han distanciado y han sido parte de una oposición".

El tema es que no están remando en la misma dirección por una razón bastante particular, que esgrimió el presidente de la ANFP. "Es por pensar que no queremos ayudarlos o que queremos perjudicar a su institución, algo que es todo lo contrario".

Añade el ex Intendente del Maule que "ellos creen que estamos en contra de Universidad de Chile, pero eso no es así. No estoy en contra de ningún equipo. Universidad de Chile se tiene que sumar porque nosotros queremos cosas buenas para el fútbol chileno".

Complementó esta idea indicando que "los que quieren se unirán para seguir creciendo, y los que no tendrán que estar marginados en una oposición de pura crítica, destrucción y eso no le hace bien al fútbol".

En esa línea, valora que tanto Colo Colo como Universidad Católica busquen ser aliados de su administración. "Colo Colo está con nosotros, siempre lo estuvo a través de Aníbal Mosa, que es el mayor accionista de Colo Colo. La UC tiene una mirada de funcionamiento, de reconocer el trabajo que hemos realizado en un periodo difícil", confesó.

Violencia en los estadios

Milad también señaló que la violencia que se vive en los estadios "es mi prioridad número uno" y comentó que en ese aspecto "estamos trabajando de la mano con Felipe de Pablo (ex funcionario de Universidad de Chile)".

Prometió que "se incrementarán las penas por el mal comportamiento en los estadios. También estamos validando el registro nacional del hincha, que será por dos vías: por registro civil o por la exigencia que se puede implementar en la venta de las entradas".

Eso será "con una fotografía del carnet que servirá para identificarlos, para que quede en una base de datos y se podrá reconocer a través de un detector facial".