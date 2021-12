Pese a que desde la directiva hispana niegan cualquier acercamientos y ponen una cláusula que sólo es válida para equipos extranjeros, aseguran que saben que los azules han estado preguntando por los goles del uruguayo, mientras que el representante no descarta comprar su carta.

Muchos son los movimientos que se dan en la temporada del mercado de fichajes, donde los jugadores comienzan a cambiar de equipos o firmar nuevos contratos con sus actuales clubes. Uno que aparece en la órbita de Universidad de Chile para el Campeonato Nacional es Cristián Palacios, aunque desde Unión Española ponen inmediatamente paños fríos.

Según informa la radio ADN, los azules han tenido acercamientos con el delantero uruguayo de los hispanos, por lo mismo, la directiva del equipo de Independencia salió aclarar la situación del atacante, donde aseguran que saben de estas conversaciones.

“Tiene contrato y una cláusula de salida para el exterior, no para ningún club nacional. Ha habido interés por él en Chile y afuera. Con la U no he hablado ni han hablado con nosotros, aunque sé que han estado preguntando”, comentó Luis Baquedano, gerente deportivo de Unión Española.

Si bien está la cláusula, aseguran que todo dependería de alguna determinación que tome el directorio de Unión Española, pero que por ahora no existe ninguna conversación al respecto.

“Tendría que verlo el directorio. La cláusula obliga al club, aunque eso se puede transgredir dependiendo del directorio”, señaló Baquedano.

En ese sentido, siguiendo la línea de la información entregada por ADN, aseguran que "la cláusula de salida ascendería a 250 mil dólares y, con tal de propiciar su llegada a los azules, el representante del atacante, Gerardo Rabajda, podría comprar el pase para ofrecerlo a la U", en algo que tendrá nuevos capítulos durante los próximos días.