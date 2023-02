En junio de 2022, Matías Rodríguez anunciaba su retiro del fútbol profesional. Sin embargo, en noviembre del mismo año, se retractó de la decisión y se motivó para volver a las canchas en esta temporada, pero todo indica que no podrá ser.

El ex jugador de Universidad de Chile comentó que no ha recibido la llamada de ningún equipo para seguir su carrera. "Sigo entrenando, pero aún no tengo ningún llamado. Si no hubo llamados hasta ahora, es bastante complicado. Esa ilusión de volver a jugar se está diluyendo sola", confesó a Radio ADN.

Además, el futbolista contó que hubo contacto vía mensajería con un club chileno pero que no se concretó nada debido a la falta de interés que mostraron. "Tuve unos mensajes desde Chile pero después no hubo respuesta", agregó sobre el fallido intento de retornar al balompié nacional.

En ese contexto, Maticrack ve la continuidad de su carrera cada vez más complicada y la opción del retiro toma fuerza.

Con 36 años y pasos por el fútbol de Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Uruguay e Italia, su equipo más significativo y donde tuvo su época más exitosa fue en el Romántico Viajero. Una etapa gloriosa y que puede ser el punto más alto en su trayectoria.

El presente de Universidad de Chile

Matías Rodríguez, argentino nacionalizado chileno, se tomó un tiempo para analizar el presente de la U, equipo donde brilló años atrás y que no ha tenido un buen inicio en el Campeonato Nacional 2023.

"He visto poco fútbol chileno, pero de la U siempre me entero, por redes sociales o por lo que me cuentan. Hablo con gente de la U, siempre estamos en contacto", aseguró.

"Cuando ví la conformación del plantel, me ilusioné. Veo grandes jugadores y ojalá agarren el funcionamiento rápido. Si bien no arrancaron de la mejor manera, siempre está la ilusión y la fe de que la U mejore pronto y se vuelva a posicionar donde se merece", expresó el ex azul.

Por último, fue consultado sobre si volvería al Bulla en una faceta distinta a la de jugador. "Ya tienen un proyecto presentado para mí. Pero hoy, a corto plazo no. De hecho, me veo cada vez más lejos pero la ilusión de volver al club siempre está", concluyó.