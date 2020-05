Marcos Riquelme y su paso por Universidad de Chile: "Me quedó la espina de no haber cumplido las expectativas"

Marcos Riquelme llegó en el segundo semestre de 2019 a Universidad de Chile con el cartel de "salvador" para los azules. El cuadro laico pasaba por uno de sus peores momentos futbolísticos de su historia y pasaba susto cada fecha con la peligrosa zona de descenso.

En conversación por Instagram Live con RedGol, el argentino entregó detalles de su llegada a la U: "Cuando me llegó la oportunidad de ir a la U, yo dejé la posibilidad de poder irme a Arabia, tenía una oferta mucho mejor que la de la U, en el cual ellos iban a dueño de un porcentaje de mi pase, y también tenía una oferta del Chapocoense".

"Cuando me habla la gente de la U, le dije a mi representante que dé de baja a las demás opciones y que me lleve a la U. Me dijo que en la U no me iban a pagar lo mismo en que en Brasil o en Arabia y yo le dije que no importaba, lo único que quería era llegar a la U", agregó.

Riquelme marcó tres goles en su paso por Universidad de Chile

Sin embargo, su paso por el cuadro laico no fue como esperaba: "El yo llegar por pedido del técnico (Alfredo Arias), pensé que iba a ser todo distinto a como fue. Lamentablemente el técnico duró dos partidos y tenía que ganarme la confianza del nuevo técnico para ser de los titulares".

"Me hubiese gustado tener más partidos, quizá ahí la cosa hubiese sido distinta y obviamente si tenía la confianza del técnico yo creo que hubiese marcado un poco la diferencia. Lamentablemente no se dio y me quedó la espina de no haber cumplido las expectativas en la U. Pero no me reprocho nada, soy un agradecido", añadió el ariete de Bolívar.

Sobre esto, Riquelme también comentó el pésimo momento que vivió la U el año pasado con el descenso: "Era difícil por la posición en la que estábamos, porque no podíamos ganar y empatábamos muchos partidos. Habíamos arrancado varios partidos ganando y después nos empataban".

"No nos podíamos despegar de la tabla de abajo, nosotros teníamos la confianza de poder salir, confiábamos plenamente en el equipo y lo que el técnico nos pedía, pero sí sabíamos que lo íbamos a pelear hasta la última fecha", cerró.