Universidad de Chile se sigue armando para levantar el rumbo en la segunda rueda. De la mano de Diego López, el Romántico Viajero espera borrar todo lo malo de los últimos años con el alza que les permita por fin renacer. Para ello, ya piensan en un viejo conocido: Marcelo Díaz.

Como ya parece ser costumbre en cada mercado de pases, el nombre de Carepato vuelve a estar ligado a los azules. El volante no está viviendo su mejor momento en Libertad de Paraguay y todo apunta a su regreso a nuestro país.

Durante las últimas horas un supuesto interés de O'Higgins ha dejado en alerta a los hinchas de Universidad de Chile. En varias ocasiones, el mediocampista ha dejado claras sus intenciones de regresar al Bulla, aunque no ha sido escuchado por la directiva.

Sin embargo, este lunes una información puede comenzar a pavimentar el deseo de Carepato. Diego López no vería con malos ojos y, de hecho, tendría como una de sus grandes apuestas el concretar el retorno de Marcelo Díaz al León.

Enzo Olivera revela que Diego López quiere a Marcelo Díaz en la U

Marcelo Díaz ha dejado claro que espera volver algún día a Universidad de Chile y este mercado de invierno parece ser la gran oportunidad. En la última edición de RedGol en La Clave, Enzo Olivera reveló que tuvo una conversación con Diego López en la que le reconoció que espera el retorno del volante.

El periodista señaló que, en un diálogo con el nuevo técnico azul, le admitió que le gustaría ver a Carepato una vez más con la U en el pecho. "Yo le empecé a preguntar por nombres que estaban sonando. Le dije "Marcelo Díaz" y me dijo "Me encanta"", detalló.

Tras ello, Enzo Olivera dio más antecedentes de la conversación con Diego López. "¿Pero vendrá Marcelo Díaz a la U? Le dije "Yo creo que firma mañana un jugador como él, con el escudo de la U tatuado en el pecho". Me dijo que le gustaría saber si quiere venir ahora a la U, porque es un jugador que le gusta mucho".

Eso no fue todo, ya que el técnico dejó abierta la puerta para sentarse a conversar con el mediocampista. "Dijo "¿Crees que si lo llamo, me contestará el teléfono? Me gusta Marcelo Díaz, voy a ver si quiere venir"", sentenció.

Marcelo Díaz ha dejado claro que sueña con algún día poder volver a Universidad de Chile. ¿Será esta su gran oportunidad? Un equipo complicado y con falta de líderes identificados puede ser el panorama ideal.