Santiago Escobar está muy cuestionado por la hinchada de la U. de Chile y también por la dirigencia luego de que cayera por goleada ante Colo Colo, lo que significó su tercera derrota consecutiva como entrenados de los azules.

Por lo mismo en Radio Cooperativa indicaron que hubo un ultimátum para el DT por parte del directorio: dos partidos más (Unión Española y Curicó) para poder levantar el nivel de la escuadra. Algo que el comentarista de ese medio Marcelo Barticciotto lo catalogó como "una vergüenza".

"El cargo de Roggiero supuestamente debería, en condiciones normales, tener potestad para tener decisiones. Se nota que no la tiene, mandan los que están arriba y es un simple empleado. El técnico debería depender de él, más allá de que pongan la plata los de arriba", comenzó diciendo.

Luego contó que "no pueden darle un ultimátum a Escobar, aunque lo piensen. Es mejor no decirle nada y si no funciona, tomar la decisión. Pero avisar que si no gana se va, es una vergüenza. Están haciendo todo mal. ¿Qué necesidad tienen de darle un ultimátum? ¿Para qué avisarle? Que lo hablen entre ellos y si no resulta, que lo echen".

Barti explicó que "van cinco partidos, más allá de los resultados. No podemos exigir que se vayan todos. Hay un proceso nuevo, con gente nueva, y si hay malos resultados en los próximos partidos se verá… pero por lo menos Escobar debe tener diez partidos. No que pierda con Unión y deba irse".

Señaló también que "hay un proceso nuevo luego de naufragar en la zona baja. No es normal empezar de buena forma tampoco. Entiendo que no se pueden tener malos resultado en un equipo grande, pero es rápido para echar al técnico".

Finalmente comentó que "tiene un buen equipo la U. La defensa es endeble, pero de los volantes hacia adelante tiene buen equipo. En el último partido no contó con Poblete y Jeisson Vargas, que van a ser titulares indiscutibles".