El panelista de ESPN F90 explicó que él no quiere ver al Chuncho en la Primera B, pero ante el magro presente de los azules el descenso aparece como el primer paso para comenzar de nuevo tras una seguidilla de errores durante los últimos años.

Luka Tudor y el amargo presente azul: "No sé si sea tan malo que la U descienda porque hay que refundarla completamente"

Universidad de Chile visita este jueves a Ñublense por la fecha 30 del Campeonato Nacional 2021 obligado a ganar con una oscura racha sobre los hombros. Cristián Romero debuta en la banca del Chuncho como reemplazante de Esteban Valencia y, de no sumar tres puntos, los azules darán otro peligroso paso hacia la zona de descenso.

En el programa ESPN F90 Chile, el panelista Luka Tudor dejó una profunda crítica al desempeño de la U como institución en los últimos años y manifestó incluso que lo mejor para el Chuncho a estas alturas sería sentenciar el descenso para partir desde cero.

“La U lleva cinco años perdidos, y perdidos en el Hemisferio Norte… haciendo tonteras y equivocándose. Voy a decir algo por lo que me van a liquidar: yo no sé si es tan malo que un equipo así descienda, porque realmente hay que refundar a la U completamente”, dijo Luka este pasado martes en ESPN.

El comentarista y ex delantero nacional agrego: “ojo, no quiero eso. Pero realmente tiene que haber una crisis total como la que vivió Colo Colo el año pasado, o sea, jugarse el último partido de la permanencia, para que se produzca un real análisis profundo de lo que se tiene que hacer”.

Luka Tudor sentenció que “yo no quiero que la U se vaya para abajo porque a todos nos sirve que la U esté en Primera División, es mucho mejor. Pero si no tienes las cosas claras y el equipo no da, es lo mejor”.

