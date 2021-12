El comentarista de Radio ADN llenó con flores a la U de Jorge Sampaoli que levantó el trofeo de la Copa Sudamericana hace 10 años y no duda: si el Chuncho mantenía el plantel probablemente se quedaba con la Libertadores 2012.

Este martes 14 de diciembre Universidad de Chile conmemora el décimo aniversario del título en la Copa Sudamericana 2011. En Radio ADN, Luka Tudor tuvo grandes elogios para esa U que parecía no tener techo. Incluso, el ex delantero de la UC y la selección nacional cree que el Chuncho ganaba la Copa Libertadores 2012 si no se desarmaba.

“Yo destacaría de esa Universidad de Chile la valentía, si me preguntas un momento especial no sé cuál decir. Fue todo tan revolucionario, con una forma física y agresividad en el buen sentido de la palabra. Complicaban a cualquier equipo. Si le ponían a los mejores de la Copa Libertadores, esa U también los complicaba”, dijo Luka.

Tudor agregó que “esa U pudo ser campeona al año siguiente en la Copa Libertadores, pero como pasa en nuestro país, y no solamente en Chile, los que necesitan más plata, se desmantelan los equipos”.

“Realmente no puedo identificar un momento, quizás contra Flamengo de visita… ir al Maracaná, yo he estado ahí y es jodido. Nosotros decíamos que cuando Flamengo se enojaba te pintaba la cara”, complementó el ahora comentarista.

Por último, Luka Tudor sentenció que “era un equipo extraordinario, con jugadores de gran rendimiento, posiciones nuevas para Marcelo Díaz que se fue encontrando, quizás un poco antes que pasó de jugar de lateral y andaba medio perdido antes de llegar a La Serena. Matías Rodríguez era una locura, los dos centrales, y nombrar a todos…”.

Cabe recordar que la U de Jorge Sampaoli se coronó campeona de la Copa Sudamericana 2011 con triunfo por 0-1 ante Liga de Quito en Ecuador y victoria por 3-0 en el Estadio Nacional.