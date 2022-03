Tal como detalló Cristopher Antúnez en RedGol en La Clave, no fue que Santiago Escobar visualizara el Superclásico con Darío Osorio entre los titulares de Universidad de Chile. Fue el mismo Luis Felipe Gallegos quien le comunicó al DT que no le había gustado su función frente a O'Higgins.

Sabroso detalle de por qué Luis Felipe Gallegos no fue titular en Universidad de Chile contra Colo Colo: no le gusta su posición y reconoció que prefería no jugar del inicio

Universidad de Chile no pudo cortar la larga y amarga racha en el estadio Monumental, perdiendo el superclásico del fútbol ante Colo Colo por un contundente 4-1 en el duelo válido por la quinta fecha del Campeonato Nacional. La U fue un equipo sin ideas y a los 15’ el Cacique ya estaba 3-0 arriba con una lluvia de goles.

El DT Santiago Escobar saltó a terreno de juego con el juvenil Darío Osorio entre los titulares en desmedro de Luis Felipe Gallegos. Y fue el refuerzo el que propició salir de la formación de inicio, no una decisión técnica del entrenador.

Según reveló Cristopher Antúnez en RedGol en La Clave, Escobar pretendía un once con Gallegos incluido. Sin embargo, el refuerzo azul le comentó al DT que no quería jugar en la posición que le pedía el entrenador.

“Gallegos le pidió al técnico no ser titular”, explica Antúnez agregando que el mediocampista le dijo a Escobar “no me siento bien para jugar en esa posición que usted quiere que yo juegue, como volante interno por izquierda. Yo no estoy jugando ahí y no sé jugar ahí, lo hice frente a O’Higgins porque venía llegando y uno hace el esfuerzo por el club, pero preferiría no ser de la partida si quiere que juegue ahí”.

El viernes en la previa del Superclásico Gallegos ya había manifestado sutilmente en Radio Cooperativa que no tenía intenciones de jugar nuevamente en la posición encomendada por Escobar frente a O’Higgins, pero el detalle es que ese mismo deseo fue revelado directamente al entrenador de manera categórica.

Sobre la llamativa situación, Antúnez sentencia que “es raro y puede haber matices, quizá le dijo sabe que prefería no jugar ahí, pero por eso lo sacaron. Podría haber dos versiones, pero no es que Escobar apostara por Osorio contra Colo Colo”.