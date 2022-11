Universidad de Chile cerró una temporada para el olvido, donde, pese a todo, logró mantener la categoría en el Campeonato Nacional, pero sin poder amarrar una clasificación a un torneo internacional

Si bien el plantel está de vacaciones hasta el 8 de diciembre, dos que se han visto entrenado por el CDA son Darío Osorio y Lucas Assadi, quienes fueron los que se llevaron parte importante de la campaña azul.

Por lo mismo, el volante Assadi, conversó con Bolavip Chile, donde analizó la campaña que tuvieron en la U.

"En lo grupal no anduvimos muy bien con los objetivos que nos planteamos a principio de año, pero en lo personal creo que cumplí mis expectativas, la verdad es que no pensé en jugar los minutos que hice este año y de la manera que lo hice creo que lo hice bien y me tiene muy contento, obviamente ya pensando en este otro año hacerlo bien, también", comentó el volante.

Si bien es una de las cartas más exportables de Universidad de Chile en el mercado de pases, en sus objetivos para 2023 está el quedarse en el equipo asumiendo un rol más protagonista en el camarín.

"La verdad es que sí, quiero tomar ese peso que tiene ser el 10 de la U, me gustaría tomar mucho ese compromiso que más que eso es algo lindo que gracias a dios se me está dando y espero que el próximo año sea mucho más", destaca.

Los azules volverán el 8 de diciembre de vacaciones para comenzar los trabajos de pretemporada pensando en el 2023.